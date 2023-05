Tamperelaismies kaatui hiihtoladulla Saariselällä ja loukkaantui pahasti – Nyt hän etsii auttajiaan ja haluaa tarjota heille kiitoskahvit

Tamperelainen Harri Merta loukkaantui hiihtomatkallaan, auttamaan tulleet kolme ihmistä olivat myös Tampereelta. Merta lupasi tarjota heille kahvit, nyt on tullut aika lunastaa lupaus.

Harri Merta oli valmis tarjoamaan kahvit auttajilleen. Vasen käsi on edelleen kantositeessä, mutta paraneminen edistyy hyvin.

Moro, Amurin Helmi

Tamperelainen Harri Merta etsii häntä Saariselällä auttaneita tamperelaisia. Merta kaatui 11.4. Kuutamoladulla, eikä päässyt itse ylös.

Arviolta kymmenen minuutin kuluttua paikalle hiihti mies, joka irrotti sukset Merran jaloista ja sauvat käsistä. Pian suksilla saapui kaksi muutakin henkilöä. Kolmen ihmisen avulla Merta pääsi pystyyn.

Kaikki auttajat olivat Tampereelta. Sen verran Merta ehti saada heistä selville. Hän lupasi myös tarjota kaikille kahvit. Ensimmäinen yritys oli viime maanantaina, mutta kukaan ei tullut paikalle.

Kutsu julkaistiin sunnuntaina Aamulehti.fin tekstaripalstalla. Seuraavan kerran kahvia olisi tarjolla Amurin Helmessä perjantaina 12.5. kello 16.30.

Pahasti kävi

"Tiesin heti, että kävi pahasti”, sanoo Merta. Kaatumisessa solisluu meni poikki, lapaluu halkesi ja kolme kylkiluuta murtui.

Saariselällä valaisinpylväät on numeroitu. Kun auttamaan tullut mies soitti 112:een hän kertoi, että Saariselällä ollaan ja lähimmän pylvään numeron. Pian moottorikelkka ahkioineen tuli hakemaan Merran Laanilaan, josta ambulanssi vei hänet Ivaloon.

Tiatoo Kuka? Kuka: Harri Merta Ikä: 74 vuotta Tavoite: Hiihtää joka talvi 1 000 kilometriä Toive: Tarjota kahvit auttajille Amurin Helmessä 12.5. klo 16.30.

Merta kiittää auttamaan pysähtyneitä ihmisiä vuolaasti.

Toipuminen etenee, mutta on hidasta. Mies kertoo pystyneensä ensimmäisen kerran pukemaan kaikki vaatteet itse päälleen ilman vaimon apua sunnuntaina.

Saariselällä pääsiäisen jälkeisellä viikolla varjopaikoissa latu oli luistava, mutta niissä kohdissa, joihin aurinko paistoi, lumi oli tahmeaa. Tilanne oli ollut samanlainen jo muutaman päivän. Merta kertoo lasketelleensa varjoisaa mäkeä alas ja kaatuneensa, kun nuoskainen lumi alkoi. ”Nautin vauhdista, enkä hidastanut, vaikka olisi pitänyt.”

Merta on hiihtänyt aina. Tavoitteena on tuhat kilometriä talvessa ja normaalilumisina talvina kilometrimäärä on tullut täyteen. ”Nyt tuhat kilometriä täyttyi ensimmäisenä päivänä Saariselällä.”

Tampereella hän hiihtää säännöllisesti Niihama-Kauppi-Atala suunnalla.

Koska kaatumisen jälkeen ei hengenhätää ollut, Merta palasi omin avuin Tampereelle, mutta autonrattiin hän ei saanut mennä. Avuksi tuli lapsenlapsi. Hän tuli yöjunalla Rovaniemelle ja he matkasivat yhdessä Tampereelle – Merta ei ollut ratissa. ”Olen iloinen, että sain apua.”