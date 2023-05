Moro laski, kuinka paljon sähköpotkulaudat voivat viedä tuloja Tampereen joukkoliikenteeltä – Oikeaa summaa ei kukaan tiedä, koska sitä ei ole selvitetty

Asiantuntijoilla ei ole tietoa, mutta siitä huolimatta he epäilevät Moron laskemaa summaa.

Nabil Saouri otti Ryde-sähköpotkulaudan Tampereen Keskustorilla. Talvella hän kulki kotoa Tredun Santalahden toimipisteeseen aina bussilla, mutta kesäkaudella hän korvaa kaikki Nysse-matkat potkulaudalla, johon hänellä on kuukausipaketti.

Moro, keskusta

Nyssen eli Tampereen joukkoliikenteen lipputuloja siirtyy jopa miljoonia euroja ylikansallisille potkulautayrityksille. Sen sijaan vakavat loukkaantumiset jäävät yhteiskunnan ja loukkaantuneiden maksettaviksi.

Pitäisikö sähköpotkulautoja vuokraavien yhtiöiden osallistua kustannuksiin?

Kansanedustaja Aleksi Jäntti (kok.) on pitkään ollut Tampereen apulaispormestari ja alueellisen joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja. Kansanedustajuuden myötä hän luopuu näistä tehtävistä.

Jäntti toteaa, että kaupunki ei voi periä miltään yhtiöltä automaattisesti korvauksia niiden aiheuttamista suorista tai epäsuorista haitoista.

Komissio olisi perusteltu

”Jos laki mahdollistaisi, jonkinlainen komissio olisi perusteltu. Sitäkin parempi vaihtoehto olisi kaupungin ja hyvinvointialueen näkökulmista pakollinen vakuutus, jolla katettaisiin potkulautaonnettomuuksista aiheutuneet kustannukset”, Jäntti toteaa.

Lain mukaan kaupunki ei voi estää potkulautayritysten toimintaa. Hän pohtii myös laajempaa näkökulmaa.

”Potkulautojen osalta voisi esittää kysymyksen, kumpi aiheuttaa vaikkapa taloudellisesti suuremmat haitat yhteiskunnalle, yritys vai potkulautojen käyttäjät. Kenelle siis kuuluisi korvausvelvollisuus? Millä tavalla korvausvelvollisuuden pitäisi poiketa ajoneuvoliikenteestä yleensä ja miksi”, Jäntti kysyy.

Yli kuusi miljoonaa?

Moro pyrki laskemaan lipputulojen menetyksiä Nysse-joukkoliikenteessä.

Kertalippujen perusteella tappio voisi enimmillään olla jopa 6,3 miljoonaa euroa vuodessa, kun kerrotaan kalleimman kertalipun hinnalla tehtyjen potkulautamatkojen määrä.

Kaksi suurta potkulautojen vuokraajaa Tampereella ovat Tier ja Voi. Kummankin yhtiön potkulaudoilla tehtiin viime vuonna Tampereella noin 900 000 matkaa eli yhteensä peräti 1,8 miljoonaa matkaa.

Yhtiöt eivät kuitenkaan paljasta, paljonko ne keräsivät rahaa tamperelaisilta käyttäjiltä. Kummallakin yhtiöllä on Tampereella noin 2 000 sähköpotkulautaa.

Samaan aikaan Nysse-liikenteessä tehtiin 42 miljoonaa matkaa, joista noin 36 miljoonaa AB-vyöhykkeillä. Näillä keskustan ja sen lähistön vyöhykkeillä tehdään myös pääosa potkulautamatkoista.

Liian suuret luvut

Moro kysyi laskelmista kommentit joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalta ja kansanedustaja Aleksi Jäntiltä.

Heidän tietääkseen kaupunki ei ole laskenut mahdollisten lipputappioiden suuruutta. Periviita ja Jäntti toteavat molemmat, että Moron laskelmien summat ovat liian isoja.

”Laskelmat on tehty suoraviivaisesti erittäin suurilla oletuksilla vaikutuksista niin joukkoliikenteestä siirtymän kuin laskennassa käytetyn lipputuotteen suhteenkin”, Periviita toteaa

”Uskon kyllä, että sähköpotkulaudat vaikuttavat myös joukkoliikennematkustukseen kesäaikana, mutta huomattavasti vähemmän kuin tässä laskelmassa. Ne korvaavat paljon kävelyä ja pyöräilyä. Lisäksi ne ovat usein osa joukkoliikenteen matkaketjua korvaten tällöinkin lähinnä kävelyn.”

Periviita sanoo, että sähköpotkulautailijat liikkuvat monipuolisesti erilaisia liikkumistapoja tilanteen mukaan käyttäen.

”Laskennan oletuksena käytetty kertalippu oikaisee mutkia myös melkoisesti. Nyssematkoista yli 50 prosenttia tehdään kausilipuilla ja varmasti sähköpotkulautojen käyttäjistäkin usealla on voimassa oleva kausilippu. Näiden matkojen osalta taloudellinen vaikutus joukkoliikenteelle jää nollaksi.”

Onko pyritty arvioimaan, paljonko lipputuloja menetetään vuokrapotkulautojen takia?

”Tällaista laskelmaa ei ole tehty. Lipputuloilla on luonnollisesti suuri merkitys Nysse-liikenteelle. Noin 60 prosenttia Nysse-liikenteestä rahoitetaan lipputuloilla. Hienoa on, että joukkoliikennematkustus on tällä hetkellä erittäin kovassa kasvussa.”

Pitäisikö Tampereen kaupungin puuttua potkulautoihin ja miten?

”Kaupungin kannattaa tehdä yhteistyötä näiden liikkumispalvelujen järjestäjien kanssa jatkossakin. Näkökulmana tässä yhteistyössä korostuu liikenneturvallisuus ja kaupunkitilan käyttö eli lautojen pysäköinti. Yhteispelillä voinee vaikuttaa tässäkin liikenneasiassa enemmän kuin lainsäädäntö mahdollistaa puuttumista.”

”Joukkoliikenteen näkökulmasta asiaan tulee puuttua pitämällä joukkoliikennepalvelut niin korkeatasoisina, että ihmiset valitsevat viisaasti joukkoliikenteen.”

Hämeenpuiston nurkilla asuva Jaakko Vento käytti potkulautaa matkalla fysioterapeutille. Keväästä lähtien hänellä on tapana ajaa laudalla töihin ja kävellä kotiin. Nysse-kyydit jatkuvat vasta syyskaudesta alkaen.

Estäminen ei ole mahdollista

Aleksi Jäntti muistuttaa, että kaupunki ei voi estää potkulautayritysten toimintaa. Siksi pyritään yhteistyöhön.

”Tampereen kaupungin mahdollisuudet estää sähköpotkulautayritysten toiminta ei ole lain mukaan mahdollista. Vaikka olisikin, olisi tarkoituksenmukaista, että meillä olisi 2–3 potkulauta yritystä ja järkevät pelisäännöt.”

Paljonko potkulautayhtiöt maksavat kaupungille voitoistaan vuosittain?

”Eivät tietääkseni mitään. Eivätkä taida maksaa lehtitalotkaan. En tunne yhtiöiden konsernirakennetta, mutta Suomessa voittoa tekevät yhtiöt maksavat lain mukaan valtiolle yhteisöveroa.”

Kaikki haitathan jäävät kaupunkilaisten kontolle?

”Suomessa toimivat yhtiöt toimivat Suomen lakien mukaan. Kaupunki ei voi periä miltään yhtiöltä automaattisesti korvauksia niiden aiheuttamista suorista tai epäsuorista haitoista. Sopimusrikkomukset, vahingonteot jne. ovat asia erikseen.”

Miltä Moron laskelmat vaikuttavat ?

”Mahtavatko olla edes suuntaa antavia? Matkat on laskettu kertalipputuotteella, mutta suuri osa Nyssen matkoista tehdään kausilipuilla. Niiden osalta potkulautojen tai muiden kulkutapojen käytöllä ei ole vaikutusta. Vaikka potkulaudoilla tehdään pidempiäkin matkoja, itsekin kuljen joskus lämpiminä päivinä Koivistonkylä-keskusta -välin, niin pääosa käytöstä on ns. viimeisen kilometrin käyttöä.”

Onko pyritty arvioimaan, paljonko lipputuloja menetetään vuokrapotkulautojen takia?

”Ei tietääkseni. En tiedä, että olisi arvioita siitäkään, paljonko menetetään yksityisautoilun takia. Oleellista on, että joukkoliikennejärjestelmän on palvelutasoltaan ja hinnaltaan niin houkutteleva, että mahdollisimman suuri osa valitsee sen mahdollisimman usein kulkutavakseen.”

Mitä lipputulojen menetykset merkitsevät Nysse-liikenteelle?

”Niiden matkojen osalta, jotka muuten tehtäisiin joukkoliikenteen kertalipulla, menetys on tietenkin 100 prosenttia. Absoluuttisena summana se on varmasti pienempi kuin esimerkkilaskelmassa.”

Olisiko tämän toukokuun korotukset voitu välttää, jos osa skuuttien käytöstä olisikin ollut Nysse-liikennettä ja kerryttänyt lipputuloja?

”Tuskin, mutta jos kaikki muu kuin Nysse-matkustaminen kiellettäisiin tai estettäisiin, korotukselta olisi todennäköisesti voitu välttyä”, Jäntti sanoo.

Tiatoo Näin laskelmat tehtiin Moro laski mahdollisen enimmäismäärän menetettyjä lipputuloja kertomalla matkojen määrän kahdella eri kertalipulla Tampereen Nysse-liikenteessä AB-vyöhykkeillä. Laskelmaan otettiin kahden suurimman potkulautavuokraajan eli Tierin ja Voin vuodelta 2022 ilmoittamat matkojen määrät. Kumpikin yhtiö kertoo vuoden 2022 matkojen määräksi Tampereella 900 000 matkaa eli yhteensä 1,8 miljoonaa matkaa. Lisäksi Tampereella toimivat myös vuokrayhtiöt Ryde ja Lime. Ennakkokertalippu Nysseen maksaa 3,50 euroa. Sillä hinnalla tappio olisi 6,3 miljoonaa euroa. Ennakkokertalippuun tulee myös 3 euron yölisä kello 00–04. Nysse Mobiilin kertalippu tai lähimaksun kertalippu maksavat 2,70 euroa. Sillä hinnalla tappio olisi 4,8 miljoonaa euroa. Asiantuntijoiden mukaan summat ovat ylimitoitettuja. Yli puolet Nysse-matkoista esimerkiksi maksetaan kausilipuilla, joiden osalta potkulauttakäyttö ei vaikuta lainkaan lipputuloihin. Todellista summa on mahdotonta saada selville, koska varmaa tietoa lautojen käytön vaikutuksista ei ole toistaiseksi kenelläkään.

