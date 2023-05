Tamperelaisella tehdasalueella sijaitsee mystinen ovi maan pinnalla – Sen takaa löytyy vanha väestönsuoja, tältä siellä näyttää

Hiedanrannan väestönsuoja on tyhjillään. Tehdasalueelle 300 ihmiselle 1970-luvun alussa rakennettua väestönsuojaa ei olla remontoimassa lähivuosina, eikä sen tulevasta käytöstä ole tehty päätöksiä.

Hiedanrannan väestönsuoja on piilossa maan alla. Se on ollut käyttämättömänä lähes parikymmentä vuotta. Väestönsuojasta ei ole maanpinnalla näkyvissa kuin pieni ovirakennus.

Moro, Hiedanranta

Hiedanrannan tehdasalueella on monessa paikassa käyty luvatta, mutta ainakin yksi paikka on säilynyt siistinä. Vankassa ulko-ovessa on töhryjä, mutta sisätilat ovat tahrimattomat.

Kyseessä on tehtaan väestönsuoja, joka on ollut käyttämättömänä vuosia. Se on alkuperäisessä kunnossa, eikä kunnostussuunnitelmaa ole toistaiseksi tehty. Vain ulko-ovi on uusittu 2000-luvulla. ”Tila koetetaan pitää sellaisessa kunnossa, ettei se ainakaan mene huonommaksi”, sanoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Matti Huhta Hiedanrannan Kehitys Oy:stä.

Maan pinnalla on vain ulko-ovi ja sen vaatima kolmionmuotoinen pieni rakennus. Oven jälkeen mennään viisitoista askelmaa alaspäin ja käännytään vasemmalle, vastassa on vankka metallinen ovi.

Maan alla on pysähtynyt tunnelma.

Väestönsuojan varauloskäynti on naulattu kiinni. Ilman lisäselvityksiä ei tiedetä, mihin se on vienyt.

Viisi säiliötä

Väestönsuojassa on neljä isoa suojahuonetta ja oheistiloja. Monin paikoin maali on rapissut kasoiksi lattialle. Yhdessä huoneessa on pöytä, jolla on kolme savuketta ja tulitikut. Miksi? Emme tiedä. Samassa huoneessa on kiinni naulattu varauloskäynti. Tiedossa ei ole, minne se vie ja onko uloskäyntiä enää edes olemassa. Huhta sanoo, että vanhalla tehtaalla on paljon sellaista, mistä ei ole säilynyt dokumentteja.

Yhdessä huoneista on muun muassa hakuopas opintoihin vuodelta 2018. Yhdessä taas on viisi metallista säiliötä. Ne ovat vesisäiliöitä, jotka kumisevat tyhjyyttään.

Sähköt toimivat, mutta vesi ja viemäri eivät. Ilmastointikin toimii, koska ilma ei ole tunkkainen tai kellarinhajuinen. Lämpöpuhaltimet hurisevat tasaisesti. Väestönsuoja näyttää hämäävästi siltä kuin se olisi valmis ottamaan suojaa hakevat vastaan. Viisi kuivakäymälää on valmiina takaosan huoltotilassa.

Suomen pelastusalan keskusjärjestön nettisivuilla sanotaan, että väestönsuoja on tarkoitettu suojaamaan väestöä sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Se on rakennukseen tai sen yhteyteen tehty erillinen tila tai erillinen rakennus. Normaalioloissa väestönsuoja on yleensä harrastustilana, varastona tai jossain muussa käytössä.

Korkeat peltiset säiliöt kumisevat tyhjinä, niihin on todennäköisesti voinut varastoida vettä.

Tiatoo Väestönsuoja Hiedanrannassa Rakennettu tehtaan käyttöön 1970–1971. Neljän suojahuoneen pinta-ala on 180 neliömetriä. Tilaa on 300 ihmiselle.

Yhdessä neljästä suojahuoneessa on muutama toimistokaluste. Tilat ovat pääosin tyhjiä, eikä niistä ole tullut vanhan tavaran varastoja.

Näkyy elokuvassa

Hiedanrannan suoja ei ole vakinaisessa käytössä, mutta se näkyy yhdessä kotimaisessa elokuvassa. Väestönsuojassa on kuvattu Juice-elokuvan runonlausuntaklubi-kohtaus. Elokuva on tehty vuonna 2018, se selittää nurkassa lojuvan saman vuoden hakuoppaan.

Juicen ohjasi Teppo Airaksinen ja pääosaa näytteli Riku Nieminen. ”Eräs toinenkin tuotanto oli kiinnostunut tilasta, mutta he päätyivät muualle”, sanoo Huhta.

Hiedanrannan tehdasalueella on kuvattu useammin ja sen on – ehkä tietämättään – nähnyt iso joukko ihmisiä. Seppo Jokisen kirjoihin perustuvaa Koskinen-sarjaa on kuvattu Hiedanrannassa monessa paikassa. Jukola on ollut sarjassa Jussi Vatasen roolihenkilön tohtori Jokisen vastaanottotila. Koskisen roolissa on Eero Aho. Huhta kertoo, että Jukola on normaalisti Hiedanrannan Kehityksen toimistona. ”Lähdemme yläkerrasta evakkoon kuvausten ajaksi.” Koskista on kuvattu alueella myös ainakin Möljän laiturilla, kartanolla, tehtaan sisällä ja sisäpihalla.

Metalliyhtye Battle Beastin Where Angels Fear to Fly -musiikkivideo on kuvattu tehtaan sisällä. Sitä on katsottu Youtubessa 1,6 miljoonaa kertaa.

Alueella on tehty myös mainoskuvauksia ja otettu hääkuvia. Lisäksi Hiedanranta on tägätty Instagramissa julkaistuihin kuviin toukokuun alkuun mennessä noin 13 000 kertaa. ”Se on aika paljon, kun alueella ei asu ketään”, sanoo Huhta. Vertailun vuoksi: Vuores on merkitty kuvaan noin 5000 kertaa.

Ennen kuin väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön se täytyy remontoida. Väestönsuoja ei ole kunnostuslistan kärkipäässä. ”Kunnostamisen jälkeen tämä voisi olla vaikka bändikämppä tai muita harrastetiloja.”

Suojahuoneisiin vieviä metallisia ovia avaava markkinointi- ja viestintäpäällikkö Matti Huhta sanoo, että tilojen tuleva käyttö ei ole vielä tiedossa.

Lankapuhelin näyttää käyttövalmiilta, mutta se on mykkä. Hätänumero 112 otettiin käyttöön Suomessa vuonna 1993 ja sellutehdas toimi Hiedanrannassa 2000-luvun alkupuolelle. Tehtaan lopettamisen jälkeen väestönsuoja ei ole ollut käytössä.

