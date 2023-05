Tamperelainen urheiluseura sai laivayhtiöltä kaupungin harvinaisimman kesätyön – Urakka on samalla joukkueen maanantaitreeni

Tarjanne-laivan yhdensuuntaiseen matkaan Virroille kuluu biopolttoainetta eli koivuhalkoja noin 10 mottia.

Moro, Mustalahti

Tampereen viralliset halonlastaajat on nyt valittu.

Laivaliikennettä Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä harjoittava Hopealinjat valitsi Tarjanne-laivan yhteistyökumppaniksi Raholan Pyrkivän, jonka koripallon edustusjoukkue hoitaa halotuksen alkulämmittelynä joka maanantai koko kesän purjehduskauden ajan.

Tarjanteen ensimmäiset halkotalkoot olivat viime perjantaina, jolloin palloilijat siirsivät noin 30 mottia halkoja laivan uumeniin.

Entiset noin 9 000 litran polttoainesäiliöt rälläköitiin pois viime syksynä ja nyt tilalla on halkovarasto niin kuin laivassa alunperinkin oli.

Tiatoo Tarjanne-laiva Valmistui vuonna 1908. Muutettiin öljykäyttöiseksi vuonna 1964. Sotalaivana ensimmäisessä maailmansodassa ja ollut mukana Siilinkarin edustalla uponneen höyrylaiva Kurun pelastustöissä vuonna 1929. Viimeinen pitkän linjan matkustajahöyrylaiva Suomessa. Ajaa reittiliikennettä Runoilijan tietä Tampereelta Virroille 7.6.-19.8.2023. Kotisatamana Mustalahti.

On arvioitu, että Tarjanteen yhdensuuntaiseen matkaan Virroille kuluu noin 10 mottia halkoja. Varasto riittää siis menopaluumatkaan.

Puuta Ruovedeltäkin

Konemestari Markus Puttonen on tutkinut vanhoja konepäiväkirjoja, jota lain mukaan piti laivassa pitää.

Puttosen arvion mukaan yksi motti halkoja vastaa noin 100 litraa polttoöljyä.

”Suurin muutos on se, että ennen säiliöauto toi kerran viikossa Tarjanteelle noin 9 000 litraa löpöä. Nyt halkoja pitää lastata jokaisen Virroille suuntautuneen reittimatkan jälkeen.”

Tarjanne-laivan konemestarilla Markus Puttosella on tiedossa hikinen kesä, sillä hän syöttää halot Tarjanteen höyrykoneeseen.

Vielä viime syksynä laivayhtiössä suunniteltiin, että halkoja voitaisiin lastata myös jostakin reitin varrelta. Puttosen mukaan Ruovedelle on tulossa puuvarasto, josta otetaan halkoja jos aikataulu sen sallii.

Koivusta voimaa

Pyrkivän palloilijat käyvät auttamassa laivaväkeä kerran viikossa. Muulloin oma henkilökunta lastaa puut.

”Meillä on neljän hengen porukka, joka siirtää halot Mustanlahden laiturilta laivaan. Matkalla halkojen syöttäminen kattilaan on varmaankin minun tehtäväni.”

Halot ovat metrin pituisia, joten painoa on jonkin verran. Puulajina on pääosin koivu.

Puttonen myöntää, että talven aikana hän ei ole mitenkään erityisesti valmistautunut halkosouviin.

Otso Knuutinen ja Tuomo Aalto pelaavat Raholan Pyrkivän koripallon edustusjoukkueessa ja he osallistuvat myös kesän aikana Tampereen harvinaisimman kesätyön urakointiin.

”Kokemusta on sen verran, että enköhän tuosta selviä. Aikaisemmin lämmitin haloilla laivan kattilaa muun muassa Savonlinna-Pietari-Savonlinna -reitillä ja siitäkin selvisin.”

Lisäkäsiä tarvitaan

Hopealinjojen laivatoimenjohtaja Jari Niemi, oliko halonlastaajan tehtävään paljon kiinnostuneita?

”Itse asiassa meillä on vieläkin tarvetta apukäsille. Pärjäämme omallakin porukalla, mutta palkkaisimme vielä jonkin porukan tai muutamia reippaita kavereita auttamaan viikolla laivan lastauksessa. Työ sopisi parhaiten lisäansion hankkijalle.”

Paljonko perjantaina lastatut halot painoivat?

”Paksuus vaihteli, joten yksi halko painoi 5–15 kiloa. Raholan Pyrkivä pitää lastausta fysiikkaharjoituksena. Kyllä puolentoista tunnin urakan jälkeen tietää tehneensä työtä.”

Laivayhtiön markkinointijohtaja Niko Airaksinen, aiheutuuko polttoaineen muutoksesta lipun hintojen korotuksia?

”Hintoja ei korotettu vaan viime vuoden hinnoilla mennään.”

Miten paluu menneisyyteen on vaikuttanut Tarjanteen lipunmyyntiin?

”Ensimmäinen reittimatka myytiin loppuun lähes samantein. Halkoprojekti on herättänyt valtavasti kiinnostusta ja me uskomme vahvasti, että ensi kesänä Tarjanteella käy todella paljon porukkaa. Laivalle on tulossa hieno kesä.”