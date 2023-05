Syyskuun alussa tulee voimaan uusi kierrätysohjeistus pirkanmaalaisille kotitalouksille – Näin selviät helpoiten velvollisuudestasi

Tässä jutussa on jo ajankohtaista kysymystä ja vastausta. Lähetä lisää asiantuntijoille sähköpostiin moro@aamulehti.fi.

1. Heitätkö sinä uusiutuvaa energiaa ja ravinteita roskikseen?

Syyskuun alussa jokaisen kiinteistön on lajiteltava biojätteet yli 10 000 asukkaan keskustaajamassa. Käytännössä muutos tarkoittaa Tampereen lisäksi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Ylöjärven taajama-alueita. Aiemmin biolajittelijoita ovat olleet vähintään viiden asunnon kiinteistöjen asukkaat.

2. Mistä tiedän kuuluuko kiinteistöni alueelle?

Käy kurkkaamassa alueellisen jätehuoltoviranomaisen kartalta nettisivulta pjhoy.fi/.

3. Miten hoidan asian kuntoon?

Tapoja on kolme. Hankit oman biojäteastian, naapureiden kanssa yhteisen biojäteastian eli biokimpan tai alat kompostoimaan asianmukaisessa kompostorissa.

4. Mistä saan biojäteastian?

Tilaa se Pirkanmaan Jätehuollosta. Jätehuolto toimittaa biojäteastian maksutta kiinteistöllesi.

5. Minkä kokoinen bioastia on ja kuinka usein se tyhjennetään?

Omakotikiinteistöille riittää 140 litran astia ja sen voi tyhjennyttää sovitusti. Talvella riittää neljän viikon välein, kesällä kahden viikon. Mutta jos biojätettä syntyy enemmän, tyhjennyksen voi tilata useamminkin.

6. Miten toimii naapureiden yhteinen biokimppa?

Tarvitaan vain yhteyshenkilö, joka hoitaa asian, sekä paikka, johon bioastia sijoitetaan. Pirkanmaan Jätehuolto tuo bioastian veloituksetta paikalle ja jokainen osallistuja saa oman laskun. Tampereella 140 litran biojäteastian tyhjennys maksaa vähän yli neljä euroa kerta. Tämä kustannus jaetaan osallistujille. Eli jos kimpassa on kaksikin naapuria, yhteisen biojäteastian tyhjennys maksaa vain kaksi euroa per kerta. Kimppa tilataan Pirkanmaan Jätehuollosta.

7. Kimppa kiinnostaisi, mutta en tohdi lähestyä naapureitani, mitä voisin tehdä?

Kokeile kimppakarttaa, sieltä voit löytää ikioman kimppakaverin, pjhoy.fi/.

8. Mitä jos haluan kompostoida?

Hanki asianmukainen kompostori, hoida sitä hyvin ja tee kompostointi-ilmoitus alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle.

9. Mitä järkeä on lajitella bio?

Hyvinkin paljon. Eihän ole mitää järkeä heittää uusiutuvaa energiaa ja ravinteita roskikseen? Biojätteistä tehdään Biomyllyssä paikallista uusiutuvaa biokaasua liikennepolttoaineeksi sekä kotimaisia lannoitteita. Nämä kaikki arvokkaat raaka-aineet menetetään, jos biojätteet heitetään sekajätteeseen. Sekajäte päätyy Tammervoiman jätevoimalaan poltettavaksi ja siellä kostea biojäte on vain haitaksi.

10. Asun yksin ja minulta tulee tosi vähän biojätettä

Tamperelaisista kotitalouksista suuri osa on yksin asuvia ja kun jokainen lajittelee, on määräkin jo valtava. Biojätteen lajittelu on helppo arjen teko yhteisen ilmaston ja kotimaisen ruuan hyväksi. Sekajätepussin sisällöstä vielä 38 prosenttia on biojätettä.

