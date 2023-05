Moro, Siperia

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukijan kysymys 1. Mikä otus on kaivanut juoksuhaudan pihanurmikolle Tampereella Koivistonkylässä? Urat ja kolot ovat 5–7 senttiä leveitä ja ne ovat syntyneet talven aikana paksun lumikasan alle.

Arvelen, että jäljet ovat rottien tekemiä, sillä täällä Koivistonkylässä rottia vilisee. Loukuilla niitä on pyydystetty kymmeniä.

Saivare

Luontotohtori vastaa. Veikkaisin tässä tapauksessa tekijäksi myyrää, ja ehkä luultavimmin peltomyyrää. Niillä tunneleiden leveys on yleensä viitisen senttiä ja kulkee aika lailla maan pinnassa, jos käytävien leveys on lähes 10 senttiä ja on enemmän myös multaan kaivettu, tekijä voisi olla vesimyyrä, joka on noin rotan kokoinen jyrsijä.

Molemmat myyrälajit ovat kasvinsyöjiä, ja niille maistuvat lumen alla hyvin monet kasvit, vesimyyrälle varsinkin kasvien juuret, sipulit ja mukulat, peltomyyrälle pensaiden kuori, nurmikon heinä ja muut ruohovartiset kasvit.