Tampereen Keskustorin murheenkryyni eli Ratikkakahvila voi mennä metallikierrätykseen – Moron tietojen mukaan romutus on lähellä

Sijoituksesta toiselle paikkakunnalle neuvotellaan vielä, mutta aika käy vähiin.

Ratikka tuotiin Keskustorille kahvilakäyttöön kesäkuussa vuonna 2019. Nyt sen on aika häipyä torimaisemasta.

Moro, Keskustori

Moron tietojen mukaan Keskustorin ratikkakahvilan ratikka on hyvin mahdollisesti menossa romuksi. Tampereen kaupunki on jo kysellyt romuliikkeiltä ostohintaa.

Helsingin kaupungin lahjoittama vanha ratikka halutaan pois Keskustorilta hyvissä ajoin ennen 12. toukokuuta alkavia jääkiekon MM-kisoja. Kahvilan kontti ja terassi palvelevat kisojen aikana kisavieraita, mutta itse ratikka viedään pois.

Moro kysyi jo talvella Turun pormestarilta, josko ratikka kelpaisi ”viestikapulana” Turkuun, joka suunnittelee raitiotieliikenteen palauttamista. Tampereen kaupunginhallitus tarjosi sen jälkeen ratikkaa turkulaisille lahjaksi virallisella vierailulla. Lopulta Turku kieltäytyi lahjasta.

Vanha Helsingin ratikka tuli Keskustorille kahvilaksi kesäkuussa vuonna 2019. Nyt vaunun vaihtoehtoina ovat siirto toiselle paikkakunnalle tai romuttaminen.

250 euroa

Moro kysyi romuratikan mahdollista kauppahintaa perinteisen tamperelaisen romurautaliikkeen Rautasoini Oy:n romun oston ostopäälliköltä Kari Nikkolalta.

”Hinta riippuu siitä, paljonko ratikka painaa. Hinta on noin 250 euroa tonnilta. Suurimmaksi osaksi ratikka on rautaa.”

Joissakin arvioissa ratikan on epäilty painavan noin 40 tonnia eli romuraudan hinta olisi 10 000 euroa. Moro selvitti painoa myös ratikan Tampereelle kuljettaneelta kuljetusliikkeeltä.

”Ei se niin paljon paina. Kyllä paino on noin 30 tonnia”, Kuljetus K. Rissanen Oy:stä kerrottiin.

Tuolla painolla kauppahinnaksi tulisi 7 500 euroa.

Kari Nikkola toteaa, että kustannuksiin on laskettava myös ratikan kuljetus Keskustorilta jonnekin.

”Se maksaa joitakin tuhansia euroja. Eri kysymys on, kuka sen maksaa.”

Vältetäänkö romutus?

Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen on valmistellut ja suunnitellut ratikkakahvilan ratikan tulevaisuutta.

”Päätöstä vaunun siirtämiseksi jonnekin toiselle paikkakunnalle ei ole vielä tehty. Neuvottelut ovat edelleen käynnissä.”

Romuttaminen ei ole ykkösvaihtoehto.

”Jos nämä vanhan vaunun uudet sijoituspaikkaneuvottelut eivät johda pian tulokseen, vaunu toimitettaneen romukseen. Tämä romutusvaihtoehto on toki selväpiirteinen ratkaisu, mutta vanhalla vaunulla on säilyttämisarvonsa, jota en millään vähättelisi.”

Ratikan on rakentanut Valmetin kalustotehdas Härmälässä, missä näitä Nrl-mallin ratikoita rakennettiin Helsinkiin vuosina 1973–1975 kaikkiaan 40 kappaletta. Tyyppitietojen mukaan vaunun paino on 28,1 tonnia.

Tampereen kaupungin projektisuunnittelija Henna Puisto esitteli Keskustorille tulevaa ratikkaa Hatanpään välivarastossa. Sisälle asennettiin kahvilaa varten penkkejä ja pöytiä.

Väärä paikka

Ratikkakahvilan on todennut vaikeaksi yrityspaikaksi kaksi eri kahvilayrittäjää. Kumpainenkin on todennut, että paikka on väärä eikä vedä ihmisiä.

Viimeinen niitti kannattavalle toiminnalle oli viime talven korkea sähkönhinta, joka teki eristämättömän sähkölämmitteisen ratikan ylläpidon liian kalliiksi.

Ratikkakahvilan ratikka saatiin lahjoituksena Helsingin kaupungilta. Lahjakirjassa on maininta, että ratikka täytyy säilyttää arvokkaassa käytössä.