Tampereelle Näsijärven rantaan avataan vapunaattona iso terassikahvila – Rakennus siirrettiin tutusta paikasta uudelle tontille

Entinen nimi säilyy, vaikka suljetulle uittotunnelille onkin Santalahdesta matkaa.

Moro, Santalahti

Näsijärven rantaan Santalahteen avautuu vapunaattona rantakahvila, joka on itse asiassa vanha tuttu. Se on Uittotunnelin kahvila, joka jouduttiin siirtämään pois vanhalta paikaltaan Pispalan uittotunnelin Näsijärven puoleisesta päästä.

Näsisaaren rakennustyömaan vuoksi kahvilalle ei enää ollut tontilla sijaa.

Myös kahvilan pyörittäjät ovat tuttuja viime vuosilta. Tarja Aho ja Epilän peltiseppänä tunnettu Kari Kaski jatkavat uudella tontilla hyväksi havaitulla kahvilakonseptilla.

”Uutta ovat laajennetut terassit kahvilarakennuksen ympärillä. Sisällä on noin 24 asiakaspaikkaa, mutta ulkona jopa yli sata”, Kari Kaski laskee.

Noin puolet terassipaikoista saadaan suojaan sateelta. Rakennuksen Näsijärven puoleisella sivustalla on jo katto terassin päällä. Myös seinät saadaan tarvittaessa umpeen tuulelta ja sateelta, kunhan läpinäkyvät paneelit tehdään kesän kuluessa valmiiksi.

”Kävi ilmi, ettei sellaisten valmistajia enää hirveästi ole Tampereen seudulla”, selvittää Aho.

Tarja Aho toivoo, että kahvilaterassien ympärille saadaan vielä puita helpottamaan kesähelteitä.

Letut pääroolissa

Uittotunnelin kahvila tuli tutuksi juuri paistetuista letuistaan, jotka sai makeilla tai suolaisella täytteellä. Tätä linjaa on tarkoitus jatkaa.

Sen sijaan minkäänlaisia alkoholioikeuksia kahvilaan ei tule, vaikka iltaolut voisikin olla kesäkuumalla ainakin lähitalojen asukkaiden hittituote.

Tarja Aho odottaa luottavaisena kesäkautta, vaikka erikoisesta Pispalan uittotunnelista ei enää saakaan vetoapua.

”Tämä on kahvila”, Tarja Aho korostaa.

Kahvila avataan vapunaattona ja toukokuun ajan paikka on avoinna perjantaista sunnuntaihin kello 10–20. Sunnuntaista 28.5. lähtien kahvila on avoinna ainakin elokuun loppuun joka päivä kello 10–20.

Tunneli ei avaudu

Aho ja Kaski aloittavat kauden toiveikkaina, vaikka Pispalan uittotunnelilta ei nyt saakaan vetoapua.

Tunneli pysyy koko kesän kiinni, eikä sitä avata vielä edes kevyelle liikenteelle. Myöhemmin se on kyllä suunnitelmissa.

Kari Kaski viimeistelee kahvilan ympäristöä. Viime viikolla tontille tehtiin myös nurmea.

Tampereen satamista vastaava Tuomas Salovaara kiteyttää, että kahvilan siirrolla on tarkoitus kehittää ja parantaa koko Santalahden aluetta.

”Entisen Ranta-Kesoilin molemmin puolin on tilaa veneille, joten kahvilaan pääsee myös vesitse. Alueelle on suunniteltu myös vesibussin laituria, mutta tämä ei toteudu vielä alkavana kesänä.”

Myös Ranta-Kesoilin tonttia on siivottu. Kahvilaa vastapäätä on Näsijärven saunalauttojen armada, jotka ovat saaneet aallonmurtajalle oikean laiturin. Lauttoja on kolmisenkymmentä.

”Elokuussa alkaa ratikkakin liikennöidä ja pysäkki on näköetäisyydellä.”

Kahvilan kohdalla on myös autojen pysäköintipaikkoja, joissa on tunnin kiekkorajoitus.

”Ohi on kulkenut kevään aikana paljon pyöräilijöitä ja jalankulkijoita, jotka ovat kiinnostuneina kyselleen avautumisesta”, Tarja Aho summaa.