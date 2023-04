Yli satavuotias laiva on ollut talven Tampereella rantakahvilan seinän vieressä – Epäilyksistä huolimatta paikka on luvallinen

Eteläpuistossa Tönö-kahvilan konttien naapurina on vielä jonkin aikaa Syvinki-laiva. Se lasketaan vesille ennen kuin kahvila avataan.

Syvinki-laiva on nostettu syksyllä nosturilla talviteloille Eteläpuistoon. Huhtikuun aikana se pääsee takaisin vesille pohjan hiekkapuhalluksen ja maalauksen jälkeen.

Moro, Eteläpuisto

Pyhäjärven rannassa on tavanomaisen hiljaista kylmän aurinkoisena kevään arkipäivänä, mutta suljetun kahvilan vieressä on jotain epätavallista. Tönö-kahvilan kontteja korkeammalle nousee Syvinki-laiva.

Alus ei jää viemään tilaa kahvilan asiakkailta. Satamavastaava Tuomas Salovaara Tampereen kaupungilta sanoo, että Syvinki lasketaan vesille huhtikuun aikana.

Syvinki on luvallisella paikalla veneiden nostolaiturin vieressä. 16-metrinen alus päätyi konttien viereen syksyllä, kun se irtosi myrskyssä kiinnityksistään laiturissa ja sai pohjakosketuksen. Eteläpuistossa on satamatoimiston veneiden nostolaituri, johon voi ajaa nosturin. Painava teräsrunkoinen alus saatiin nostettua turvaan. Pian se pääsee nosturin avulla takaisin Pyhäjärveen.

”Tönö-kahvila pyritään avaamaan 12.5.”, sanoo Sanni Turunen.

Syvinki ei kärsinyt vahinkoja myrskyssä, mutta ennen vesillelaskua sen pohja hiekkapuhalletaan ja maalataan.

Syvingillä on pitkä historia. Alus on rakennettu vuonna 1897 höyrylaivaksi. Se on kulkenut Kyröskosken–Siuron-väliä nimellä Kyröskoski. Myöhemmin alus seilasi Kyrösjärvellä vuoteen 1948 asti silloin sen nimi oli Kyrösjärvi.

Kyrösjärvi romutettiin 1950-luvulla, mutta runko myytiin moottorihinaajaksi Näsijärvelle, kertoo Asko Mielonen Ihmetellen-blogissaan. Alus sai dieselmoottorin ja nimeksi tuli Syvinki. Sitä käytettiin Kotvion sahalla Ruovedellä vielä 1990-luvulla. Nyt Syvinki on huvialus.

Syvinki on nykyisin yksityiskäytössä. ”Pieni innostus tuli, kun huomasimme sen olevan myynnissä”, sanoo Jussi Mura, joka on toinen omistajista. Hänellä ja Ilari Koivumäellä alkaa kolmas kesä veneen ruorissa. ”Pyhäjärvellä pyörimme, viime kesänä kävimme juhannuksena Rönnin lavalla.”