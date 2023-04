Pirkanmaan Jätehuolto järjestää keräilyautojen ulkoasun suunnittelukilpailun, jossa on iso rahapalkinto

Jäteautoille haetaan uutta ilmettä avoimella kilpailulla, palkintopotti on peräti 3 000 euroa.

Moro, Tarastenjärvi

Pirkanmaan Jätehuolto etsii uutta ulkoasua jäteautoihin, jotka keräävät kotitalouksien jätteitä ympäri kaupunkia.

Kilpailussa on poikkeuksellista palkintosumma, joka on peräti 3 000 euroa.

Viestintäasiantuntija Paula Pokkinen, kenelle kisa on suunnattu ja mikä on tavoite kun palkintosumma on noin suuri?

”Kilpailuun voivat osallistua toimialueemme eli 17 kunnan asukkaat, oppilaitokset, yhdistykset ja yritykset. Kilpailulla kerätään värikkäitä kuvaideoita, joista parhaat jatkojalostetaan graafisen suunnittelijan kanssa autojen kylkiin sopivassa muodossa.”

Annetaanko palkintosumma yhdelle henkilölle vai miten se on ajateltu jaettavaksi?

”Raati jakaa 3 000 euroa niiden suunnittelijoiden kesken, joiden työt päätyvät autojen kylkiin.”

Tässä ohjeet

Moro-lehti ja Pirkanmaan Jätehuolto järjestävät kilpailun, jossa etsitään uusia ulkoasuja. Millainen on sinun unelmiesi jäteauto? Onko se taidetta? Onko se värien iloittelua? Onko se runoja tai sarjakuvaa? Haluatko omalle taideteoksellesi mahtavan näkyvyyden ympäri Pirkanmaata?

Tiatoo Aikataulut Ehdotusten tulee olla perillä maanantaina 22.5. kello 10. Lähetä ehdotuksesi pdf-tiedostona sähköpostiin neuvonta@pjhoy.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan Jätehuolto/viestintä, Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere. Raati jakaa palkintosumman niiden töiden kesken, jotka päätyvät autojen kylkiin. Teipatut jäteautot tulevat katukuvaamme alkusyksystä 2023. Lisätietoja löytyy verkko-osoitteesta pjhoy.fi/unelma.

Parhaat kuvaideat muokataan graafisen suunnittelijan kanssa sopivaan muotoon. Ehdotus voi olla piirros tai tietokoneella toteutettu, mutta valokuvat rajataan kisan ulkopuolelle.

Voit tulostaa avuksi jäteauton piirrosmallin Pirkanmaan Jätehuollon verkkosivuilta.

Tämän kuvan voi tulostaa Pirkanmaan Jätehuollon sivuilta suunnittelun helpottamiseksi.

Kisaan voivat osallistua toimialueen 17 kunnan (Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi) asukkaat, oppilaitokset, yhdistykset sekä yritykset.

Kilpailuraatiin kuuluu Moron edustajan lisäksi graafisen suunnittelun, viestinnän ja jätehuollon ammattilaisia.