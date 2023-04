Pois MM-kisavieraiden silmistä? SPR:n ruoka-avun jakopiste siirtyy kesäksi Aleksanterin kirkkopuistoon

Ruoka-apukasseja jaetaan kesällä suoraan autoista Aleksanterin kirkon vieressä.

Moro, keskustassa

SPR:n Tampereen osaston ruokakassijakelu siirtyy toukokuun puolivälissä Otavalankadulta Aleksanterin kirkkopuistoon.

Moro kysyi osaston toiminnanjohtaja Marjo Majlundilta, halutaanko pitkät ruokajonot pois jääkiekon MM-kisaturistien silmien alta. Aamulehti on uutisoinut korttelin ympäri ja Sorin aukion poikki ulottuvista jonoista.

Majlund vastaa, että siirtoon on kolme syytä. Ensinnäkin kesällä ravintoloiden terassit valtaavat keskustan jalkakäytäviä, ja turvallisuuden takia on parempi, että ruokakassien hakijoiden ei tarvitse jonottaa ajoradalla.

Toisekseen SPR on tarvinnut tiloja kesäisin päiväleirien käyttöön. Tosin tänä vuonna Otavalankadun tiloissa tehdään remonttia ja leirit järjestetään Hervannassa.

Kolmas syy on MM-kisat. Ne vaikuttavat siihen, että ruokakassijakelu siirtyy tänä vuonna keskustasta pois pari viikkoa aikaisemmin. Vaikka kisoja ei olisikaan, ruokajakelu siirtyisi silti pois keskustan hulinasta.

Jakelu pakettiautoista

SPR jakaa ruokakasseja ensimmäisen kerran Aleksanterin kirkon kupeessa 10. toukokuuta. Silloin Tampereen osaston työntekijät ja vapaaehtoiset pakkaavat elintarvikkeet kasseihin Nekalassa seurakuntien Ruokapankin tiloissa. Ruokakassit jaetaan hakijoille suoraan pakettiautoista.

”Tämä on kiinnostava kokeilu meille. Me ei tänä vuonna löydetty sopivaa, riittävän isoa tilaa keskustasta, ja Ruokapankilla on jo tosi hyvät tilat valmiina pakkaamiseen”, Majlund sanoo.

SPR:n Tampereen osasto on jakanut ruoka-apua syyskuusta 2019 lähtien. Joka vuosi kesäksi ruoka-avun jakaminen on siirretty Otavalankadulta muualle. Viime kesänä ruokakasseja jaettiin Pyynikin uimahallin viereisestä liiketilasta.

”Kassin saajat ovat tyytyväisiä ja kiitollisia siitä, että saavat apua. Negatiivista palautetta kassien sisällöstä ei tule”, Majlund toteaa.

Satoja hakijoita

Majlund kertoo, että ennen koronapandemiaa ruoka-avun hakijoita oli kerrallaan 60–80 henkeä. He saivat tulla tilaan sisälle ja valita itse, mitä elintarvikkeita ottivat. Nykyään hakijoita on ollut noin 500 kerrallaan.

Ruoka-apua hakevat eläkeläiset, opiskelijat, työssäkäyvät, Ukrainasta paenneet ja useista maista Suomeen muuttaneet.

”Haaste on se, että sosiaaliturva on jäänyt jälkeen hintojen noususta. Jos on pienet tulot jo entuudestaan, ja elinkustannukset nousevat, ihmisten rahat eivät riitä. Kasvavat hakijoiden määrät alkoivat koronasta, ja monella on vielä siitä toipuminen kesken”, Majlund sanoo.

Tampereen evankelis-luterilaiset seurakunnat ovat suurin ruoka-avun jakaja Tampereella. Seurakuntien Ruokapankissa käsitellään ja varastoidaan lahjoitettu hävikkiruoka, ja sieltä ruoka jaellaan Tampereen alueelle muille ruoka-avun jakajille. Seurakunnilta ruoka-apua saadakseen pitää hakea ensin avustuspäätös seurakunnan diakoniatyöntekijältä.

SPR:n lisäksi ruoka-apua useat järjestöt, muun muassa Viadia ry keskustassa ja Ikurissa sekä Nauha ry Kaukajärvellä. SPR:n ja Viadian ruoka-apu on avoin kaikille. Nauha ry:n ruokajakoon pitää ilmoittautua etukäteen. Tietoa ruoka-avun jakamisen paikoista ja ajoista voi katsoa kootusti osoitteesta ruoka-apu.fi.