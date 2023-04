Moro, ympäri kaupunkia

Moron liikennetohtori on liikenneopettaja Arto Grönroos. Hänelle voi lähettää liikennepulmia sähköpostilla osoitteeseen moro@aamulehti.fi.

Mukana saa mieluusti olla valokuva ja tarkka paikkatieto. Usein liikennetohtori käy itse paikalla.

Lukija kysyy 2: Tamperelaista liikennesuunnittelua ihmettelen, Kalevantien – Takojankadun risteys on mielestäni jo suunnitteluvaiheessa tehty virheellisesti, kun ajan Cadillacillani Takojankatua kohti Kalevantietä joudun kummalliseen risteykseen?

Joudun katsomaan vasemmalle taakse vinottain kuolleeseen kulmaan vaikkakin risteyksessä oleva sulkuviiva on maalattu kääntyvän suojaksi? Torvet soi kuin vpk:n puhallinorkesterissa, ja sormilla näytellään, miksi?

Eikö sulkuviiva oikeuta minua ajamaan Kalevantielle ja Kalevantietä ajava vaihtamaan kaistaa vasta sulkuviivan jälkeen?

Tämä ”haitta” on myöskin busseilla / isommilla ajoneuvoilla kun ajavat Kalevantielle.

Toisin päin ajettaessa joudun Kalevantieltä kääntyessäni ajamaan rajoitettua 30 km/h nopeutta, mutta kun näin teen, taas torvet soivat ja käsimerkit heiluvat?

Miksi rajoitus, kun ei kukaan noudata/saati valvo? Ehdotukseni ko. risteykseen, oikaistaan Takojankatua ja tehdään loivempi kaarros Kalevantielle. Kalevantieltä käännyttäessä voisi samalla avartaa Takojankadulle kääntyville katua jolloin mahdollistetaan esimerkiksi bussien sekä muun isomman kulkuneuvon kääntymisen turvallisesti sekä jouhevasti.

Risteystä voisi samalla hyödyntää myös kahden kaistan levyiseksi risteyksessä keskikaupungille päin ajettaessa?

Toivottavasti, saan vastauksen olenko ajanut liian itsekkäästi ko. risteyksessä vai olenko sittenkin oikeassa?

Rauhallinen ajaja –49

Liikennetohtori vastaa: Takojankadulta kääntyminen oikealle on yritetty tehdä turvalliseksi ja sujuvaksi ja Kalevantielle oikealle kääntyminen tapahtuu kärkikolmion takaa ja kaista jatkuu omana kaistanaan ja sulkuviivan toisella puolella kohti keskustaa.

Sulkuviivan ylitys on kiellettyä. Siinä kärkikolmion alla on keltainen lisäkilpi kaksisuuntaisesta pyörätiestä ja kohteessa on myös suojatie.

Autoilijoilta tarvitaan siis tarkkaavaisuutta.

Kalevantieltä käännyttäessä Takojankadulle isoilla autoilla on ahdasta ja 30-nopeusrajoitus kannattaa noudattaa, sillä Takojankatua alaspäin ajettaessa vauhti nousee helposti liian suureksi ja vaarassa ovat jalankulkijat suojateillä.

Tuo alamäki on suosittu paikka pitää nopeusvalvontaa. Jos minulla olisi se Cadillac niin ajaisin sillä majesteettisen rauhallisesti vaikka torvi soisikin takanani.