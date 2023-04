Moro, ympäri kaupunkia

Lukija kysyy 1: Raholassa Ketostenkadun itäpäässä katu liittyy Risuharjunkatuun hyvin vinosti, jolloin Ketostenkadulta tuleva joutuu tarkkailemaan Risuharjunkadulta oikealta tulevaa liikennettä jyrkästi takaoikealta.

Sieltä tulevaa liikennettä on hyvin vaikea nähdä ajoissa jo senkin takia, että näkyvyyttä haittaavat useat sähkökaapit ja yhden talon aita. Lisäksi viime vaiheessa ongelmana on liian lähelle risteystä pysäköidyt ajoneuvot, kuten kuvan pakettiauto, jonka perä on kiinni risteyksen reunassa. Vinoristeys on muutenkin hankala hahmottaa normaaliksi risteykseksi.

Ongelmana tässä on se, että Risuharjunkatu koetaan etuajo-oikeutetuksi kaduksi, jossa itään päin ajettaessa voi ajaa lusikka pohjassa tarvitsematta varoa mahdollisesti vasemmalta Ketostenkadulta tulevia. Ja ylinopeuden voivat olla kovia.

Kuvassa Mondeo on paikassa, missä kuljettaja alkaa nähdä oikealta tulevaa katua jollain tavalla kohtuullisen matkan.

Ja tässäkin tapauksessa pitäisi siihen pysähtyä ja varmistaa, ettei oikealta tule ketään. Mitä kukaan ei kylläkään tee.

Ja toinen edellytys on, että Risuharjunkatua tullaan sitä sallittua 40 km/h eikä 60–80 km/h, kuten usein tapahtuu.

Kuvan tilanteessa Ketostenkadun suunnasta tulevan kuljettajan reagointiaika ei alkuunkaan riitä, jos auto vähänkään liikkuu ja Risuharjunkadulta joku paahtaa ylinopeutta.

Kuvan pakettiauto on käsittääkseni pysäköity virheellisesti liian lähelle risteystä, mutta kyllä mielestäni paikalla olisi viisasta olla erikseen pysäköinnin kieltävä merkki, jolla vähintään 10 metriä, mieluummin 20 metriä, pidetään katua puhtaana autoista. Pysäköintipaikoista ei kuitenkaan ole erityistä pulaa paikalla.

Ossi

Liikennetohtori vastaa: Tuon mallinen risteys on aina hankala, kun oikealta tulevan huomioiminen on jo fyysisesti vaikeaa.

Lukijan kuvassa henkilöauton takana olevan risteyksen reuna ja risteyksen muoto ei erotu ja kun katsoin risteyksen muodon Google Mapsista ja vertasin näköesteenä olevan pakettiauton sijaintia kuvavertailulla käyttäen valkoisen aidan sijaintia niin näyttäisi siltä, että pakettiauto on laillisesti pysäköity. Toivoisin, että pakettiauto olisi pysäköitynä hieman etäänpänä.

Tuossa risteyksessä olisi toivottavaa liikennepeilin paikka tolpassa.