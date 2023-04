Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Ostin uuden kahvinkeittimen netistä laitevalmistajalta.

Keitin toimitettiin postista kotiin. Kun avasin pahvilaatikon jossa keitin oli, niin siellä pohjalla keittimen alla oli kuvan olio. Mikä se on?

Kauhistunut Tiina

Luontotohtorin vastaus: Kyseessä on hyvin tunnettu ja suorastaan kosmopoliitti eli lähes kaikkialla maailmassa tavattava laji amerikantorakka, toiselta nimeltään sokeritorakka.

Pieni mahdollisuus on myös johonkin toiseen Periplaneta-suvun torakkalajiin. Se on torakoista suurimpia, ja lämpimissä maissa pelätty tuholainen esimerkiksi ruuantuotannossa. Meillä torakka on hyvin harvinainen ja tulee vastaan lähinnä tavara- ja elintarvikekuljetuksissa, koska se tarvitsee elääkseen vähintään subtrooppisen lämpimän ja mielellään kostean ilmaston.

Lisäksi tämä, ilmeisesti jo kuollut, yksilö edustaa nuoruusvaihetta, jota kutsutaan nymfiksi. Se on siis siivetön, eikä voi vielä lisääntyä.

Kuolleet torakat voi talvella hävittää viemällä ulos pakkaseen, jossa ne kuolevat.

Yksittäisen yksilön voi myös laittaa tiiviissä purkissa pakastimeen.

Jos asunnosta löytyisi eläviä yksilöitä, mikä tässä tapauksessa on hyvin epätodennäköistä, olisi syytä ottaa yhteyttä tuholaistorjunnan ammattilaiseen.

Torakkalöydöksestä on hyvä ilmoittaa myös tuotteen toimittajalle.