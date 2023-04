Tänne kevät saapuu Tampereella ensin – Luontotohtori Tomi Kumpulainen vinkkaa parhaat paikat havainnointiin

Kysyimme Moron luontotohtorilta, mihin Tampereella kannattaa mennä havainnoimaan ensimmäisiä kevään merkkejä.

Sitruunaperhonen on yksi kevään ensimmäisistä perhosista Tampereella. Se talvehtii aikuisena.

Moro, pälvipaikat

Terminen kevät ei ole vielä alkanut, eli vuorokauden keskilämpötila on yhä Tampereella nollan alapuolella.

Siitä huolimatta keväiset kukat, pensaat, puut, horroksesta heräävät ötökät ja etelästä palaavat linnut voi nähdä tai kuulla jo eri puolilla kaupunkia.

Moron luontotohtori eli Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti Tomi Kumpulainen neuvoo, että kevät saapuu Tampereella ensin harjujen suojaisille etelärinteille.

Jos haluat käydä havainnoimassa alkukevään merkkejä, suuntaa siis vaikkapa Pyynikille, Tahmelaan tai Kalevanharjun eteläreunalle.

Etelään ja lounaaseen suuntaavat Pyynikin ja Tahmelan rannat ovat suojassa pohjoistuulilta, ja niihin paistaa pitkälle päivää kevätaurinko, joka sulattaa jäätä. Tahmelan rantaa sulattavat myös lähteet.

Luontotohtorin mukaan Ratinan suvannon lähellä Pyhäjärven rannalla tai pitemmällä Hatanpään tai Pyynikin suunnalla voi nähdä ja kuulla jo pari sataa harmaalokkia.

Niiden joukossa on myös selkälokkeja, jotka ovat muuten saman näköisiä kuin harmaalokit, mutta mustaselkäisiä. Kun säät vähän lämpenevät, Tampereelle saapuvat vielä kalalokit.

Mustarastaat laulelevat

Iltasella laitakaupungilla metsän reunassa voi kuulla mustarastaiden huiluttelun ja viheltelyn. Mustarastaat voivat aloittaa laulelun illalla jo kuuden aikaan, ja niitä kuulee Kaupissa, Tohlopin rannalla, Pyynikillä ja Tahmelan rannalla.

Kaupungin keskellä Tammerkosken rannalla näkee sorsia. Osa niistä on jo löytänyt parinsa, ja osa koiraista vielä kisailee keskenään naaraista.

Joutsenet, telkät ja nokikanat ovat ensimmäisiä muuttajia. Niitä voi nähdä Iidesjärvellä. ”Iidesjärven länsipäässä on pieni silta. Siellä on sulaa, ja sulassa voi nähdä nokikanan ja telkän. Joutsenet viipyilevät sulan reunalla. Siellä on nähty joutsenten nukkuvan jäällä”, luontotohtori vinkkaa.

”Katsothan lintuja aina sen verran kauempaa, etteivät ne häiriinny”, hän muistuttaa.

Perhoset ja ötökät

Lintuja pienempiä siivekkäitä, perhosia, havaitsee harvoin silloin, kun niitä menee varta vasten etsimään. Kevään ensimmäisiä lajeja ovat nokkos-, sitruuna- ja neitoperhonen. Ne talvehtivat horroksessa maankoloissa tai lumen alla aikuisina. Kun aurinko lämmittää, ne pääsevät liikkeelle.

Perhosten bongaamiseen sopii parhaiten jokin lämmin ja avoin paikka niityn, pellon tai joutomaan reunalla. Suotuisinta perhosille on, jos avoimen paikan pohjoispuolella on metsä tai seinä. Niitä voi nähdä tyynellä säällä esimerkiksi Pyynikillä, Näsinpuistossa ja Kaupissa.

Kumpulainen kertoo nähneensä jo joitakin muurahaiskekoja, joiden päältä lumet ovat sulaneet, mutta kekomuurahaiset ovat vielä unessa. Sen sijaan maan alla asuvat mustat sokerimuurahaiset ovat jo lähteneet liikkeelle Tahmelassa. Siellä luontotohtori on nähnyt myös ensimmäisiä kärpäsiä. Niitä voi löytää myös talojen lämpimiltä seiniltä.

Kevään kukat ja kukkivat puut

Siitepölylle allergiset ovat varmaan jo huomanneet nenässään lepän ja pähkinäpensaan kukkimisen alkaneen. Jos allergia ei vaivaa, näitä kasveja voi käydä havainnoimassa muun muassa Tahmelan rannassa lähellä ryytimaita. Jos lepän tai pähkinäpensaan norkkoa tökkäisee, näkee siitä pöllähtävän kellertävän siitepölyn.

Pajuja ja kevään merkkinä pajunkissoja taas voi käydä katsomassa rantapöpelikössä esimerkiksi Kaupissa ja Alasjärvellä.

Kasvilajeista odotetuimpia kevään merkkejä ovat kukat. Leskenlehdet eivät tätä juttua kirjoitettaessa vielä ole kukassa Tampereella. Niitä näkee vähän myöhemmin radan- ja tienpenkoilla.

”Pikkuhiljaa krookukset ja narsissit alkavat kurkkimaan maasta. Jos löytää oikein lämpimän penkan, voi nähdä jo ensimmäisiä krookuksia harjujen etelärinteillä”, Kumpulainen sanoo.

Krookuksia voi mennä etsimään etelänpuoleisilta rinteiltä Kalevan harjulta, lännessä Epilän harjulta ja Mustavuoren reunalta paikoista, joissa lumet ovat jo sulaneet. Lisäksi luontotohtori neuvoo etsimään krookuksia ja lumikelloja arboretumissa ruusutarhan eteläosassa rakennusten suojaisilta seinustoilta.