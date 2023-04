Mustanlahden sataman kello hävisi paikaltaan – Päätyi verstaalle Länsi-Teiskoon

Tuttu kello palaa takaisin paikalleen remontin jälkeen. Kello saadaan pysymään ajassa gps-signaalin avulla.

Mustanlahden sataman kellossa raportoitiin häiriöitä käynnissä jo vuonna 2003, jolloin kuva on otettu.

Moro, Mustalahti

Tarkkasilmäinen Moron lukija huomasi, että Mustanlahden satamasta on kadonnut kello. Aikarauta on ollut iät ja ajat kiinnitettynä laiturilla seisovaan koristeelliseen pylvääseen.

Kysyimme kellon katoamisesta Tampereen satamavastaavalta Tuomas Salovaaralta. Hänellä on huojentavaa kerrottavaa. Kukaan pitkäkyntinen ei ole kelloa vienyt.

”Kun aloitin satamavastaavana, huomasin jossain vaiheessa kesällä, että kello näyttää aina samaa aikaa. Sanoin meidän huoltofirmalle, että tutkitaan, mitä asialle voidaan tehdä”, Salovaara kertoo.

Salovaara aloitti työssään vuonna 2021.

Tutkimuksissa kävi ilmi, että Mustanlahden satamaan johtaa kuparilanka Virastotalon kellarista Alesis Kiven kadulta. Langassa on kulkenut Virastotalon pääkellolta signaali, jonka avulla sataman kello on pysynyt oikeassa ajassa. Jossain vaiheessa, viimeistään raitiotien rakennustöiden yhteydessä, lanka on katkennut.

Tutkimuksissa todettiin myös, että kello vaatii kunnon remontin. Kaksipuoleisen kellon molemmat lasit olivat rikki. Toinen kellokoneistoista ei liikuttanut viisareita ollenkaan.

Keväällä takaisin paikalleen

Kuparilangan korjaaminen ei ole vaihtoehto, mutta kello saadaan käymään gps-signaalin avulla. Sitä varten sataman pylvääseen asennetaan oma pääkello. Se kertoo viisareille minuutin välein, että nyt pitää liikahtaa. Vastaava järjestelmä toimii jo Tammelantorilla.

Varsinainen kello otettiin viime vuoden puolella kello alas ja toimitettiin Pajapekka oy:n verstaalle Länsi-Teiskoon. Tavoite on, että keväällä kello saadaan asennettua takaisin paikalleen.

Kellon molemmat lasit olivat rikkoutuneet.

Roope Rajala Pajapekalta kertoo, että sitä ennen kellon metallirunko puhdistetaan ja maalataan. Kellokoneistot vaihdetaan sellaisiksi, että ne saadaan toimimaan gps-signaalia välittävän pääkellon kanssa. Rikkinäisten lasien tilalle teetetään lasiliikkeessä uudet.

Kannattaa vaalia historiaa

Uusien osien saamisessa on ollut jonkin verran hankaluuksia. Päänvaivaa teettää myös viisarien asennus.

”On haaste, kuinka saadaan vanhat viisarit sopimaan uusiin koneistoihin. Pitää tehdä sopivat osat väliin. Se on hieman työlästä”, Rajala sanoo.

Kellon ikä ei ole tiedossa, mutta kovin uusi se ei ole. Rajalan mukaan kellon runko ainakin on vanhempi kuin ”tämän hetkiset sisuskalut.” Jonkinlaisen remontin kello on siis käynyt läpi jo aiemmin.

Salovaara sanoo, että joka tapauksessa kello kuuluu Mustanlahden satamaan.

”Sillä tavalla se on klassikko. Mustanlahden sataman kaltaisessa paikassa kannattaa tällaisia asioita vaalia. Se on historiallinen ympäristö kumminkin."