Moron luontotohtori vastaa: Mitä kookkaita ötököitä Sini löysi parvekkeelta Tampereella?

Juhannusturilas on aikuisena lentokykyinen.

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Mikä mahtaa olla kuvan ötökkä? Näitä oli Tampereella parvekekaiteen välissä kaksi kappaletta. Kuvassa on kuolleena. Tuntosarvet ja siivet on, ja ovat melko kookkaita. Eivät päässeet lentämään pois.

Sini

Luontotohtori vastaa: Kuvassa on lehtisarvisten kovakuoriaisheimoon kuuluva juhannusturilas. Se on meillä varsin yleinen keskikokoinen (parin sentin mittainen) kovakuoriainen. Aikuinen juhannusturilas on lentokykyinen.

Toukka elää maaperässä ja nakertaa eri kasvien juuria. Sille maistuvat ainakin havupuiden juuret, ehkä monet muutkin kasvit. Joskus puutarha-/puisto-olosuhteissa runsaslukuisina esiintyessään niistä voi olla haittaakin kasveille, mutta laji on meillä täysin luonnonvarainen, ja yleensä harmiton.