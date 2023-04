Moron luontotohtori vastaa: Mikä komea toukka mateli verkkaisesti asvaltilla?

Otus on isohangokas -nimisen vantteran yöperhosen toukka.

Lukija kysyy: Bongasin tällaisen olion peltotien ja asfalttitien liittymäkohdasta maalaismaisemissa Kaustisella heinäkuussa. Olio oli kooltaan 5–7 cm pitkä ja liikkui verkkaisesti madellen. Alapuolelta se oli lähinnä vihreä. Sää oli pitkään ollut hyvin lämmin ja poutainen, ei kostea.

Pirjo

Luontotohtori vastaa: Tässä on komea toukka. Otus on isohangokas -nimisen vantteran yöperhosen toukka. Sen vanha nimi on haarukkakehrääjä, joka kuvastaa toukan peräpään pitkiä lisäkkäitä. Isohangokas elää toukkana yksittäin pajunlehdillä. Tämä yksilö on menossa koteloitumaan – siksi se seikkailee maaperässä, ja värikin on vaihtunut vihreästä tummemmaksi.

Aikuinen perhonen on harmaan kirjava. Kuten nirkkojen perhosheimossa, tämäkään laji ei syö aikuisena mitään, vaan lentelee vararavinnon turvin.