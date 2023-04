Moron luontotohtori vastaa: Mikä kaunis kukki Nokialla viime kesänä?

Kaunis kasvi on nimeltään luhtalitukka.

Lukija kysyy: Mikä kukka löytyi Nokialta Vihnusjärven rannalta 11.6. viime kesänä?

Raija

Luontotohtori vastaa: Kaunis kasvi on nimeltään luhtalitukka. Se on ristikukkaisten heimon yleinen rantakasvi, joka koristaa monia reheviä rantoja, puroja ja kosteikkoja alkukesällä. Lajista tunnetaan meillä kolme hiukan eri paikoilla kasvavaa alalajia. Yleisin niistä on rantaluhtalitukka.

Hyvin luhtalitukan näköinen mutta vähän harvalukuisempi on lähilaji purolitukka, joka eroaa vain hiukan lehdiltään ja kukan heteiden väriltään. Se kasvaa luhtalitukkaa useammin lähteisissä puroissa ja muissa virtavesissä. Luhtalitukka on kauniin auroraperhosen toukan pääravintokasveja.