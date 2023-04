Tampereella remontoitiin harvinaisen komea vesitorni – Sisältä se on vielä tyhjä, mutta tilaan on pohdittu uutta käyttöä

Rapatut osat ja yläosan salmiakkikuvioinen koristemuuraus maalattiin vaaleiksi vanhan mallin mukaan, kun vuonna 1918 rakennettu vesitorni kunnostettiin alkuperäiseen asuunsa.

Moro, Hiedanranta

Tampereen Hiedanrannan yli satavuotias vesitorni hohtelee kuin uusi lähes koko matkan, kun kääntyy Lielahdenkadulta Tehdaskartanonkadulle. Vaalea salmiakki­kuvioinen rappaus ja pyöreät vaaleat osat loistavat kevätauringossa muuten punatiilisessä rakennuksessa.

Vesitorni näkyy hyvin myös Paasikiventielle.

Remontissa vaihdettiin julkisivun rikkinäiset tiilet, uusittiin rappaukset ja suurin osa ulkopuolen betonista. Huonoon kuntoon menneet alkuperäiset ikkunat kunnostettiin käsityönä. Vuonna 1918 rakennetun vesitornin alkuperäinen ovi sen sijaan oli niin vuosien kuluttama, ettei sitä voitu enää pelastaa. Nyt kulkijat ottaa vastaan alkuperäismallin mukaan tehty uusi ovi.

Upea sisäänkäynti on saanut remontissa eteensä turvalliset kaiteelliset portaat.

Remontti tehtiin nyt, koska ratikkakiskot kulkevat kohta vesitornin vierestä. Ne tulevat hyvin lähelle vesitornia, sen ja tehdasrakennusten väliin. ”Perustuksia ei tarvinnut vahvistaa, sillä vesitorni on tehty kalliolle”, kertoo kiinteistöpäällikkö Lasse Alkula Hiedanrannan Kehitys oy:stä.

Rappaus jälleen vaaleaksi

Vesitorni on ollut vuosia kylmillään ja varsinkin ulkokuori oli rapautunut. Alkula sanoo, että tiiliä uusittiin tai kiinnitettiin uudelleen noin 200 kappaletta. Muuraussaumaa uusittiin noin 5 000 metriä.

Iso työ oli myös tornin yläosan vaaleiden osien uusimisessa. Ne piikattiin pois ja rapattiin uudelleen. Ylimpään osaan tehtiin ikkunoiden väliin vanhan mallin mukainen kasettirappaus. Lisäksi rapatut osat ja yläosan salmiakkikuvioinen koristemuuraus maalattiin vaaleiksi vanhan mallin mukaan.

Hiedanrannan punatiilisen vesitornin alunperin valkoiset koristerappaukset on palautettu alkuperäiseen asuunsa.

Vesitornin alkuperäinen ovi oli niin vuosien kuluttama, ettei sitä voitu enää pelastaa. Nyt kulkijat ottaa vastaan alkuperäismallin mukaan tehty uusi ovi.

Ulkopuoli käsiteltiin impregnointiaineella, joka parantaa tiilirakenteen kosteudenkestävyyttä.

Tornia ei nykyisin lämmitetä, mutta silloin kun se toimi vesitornina lämmitystä tarvittiin putkien ja veden pitämiseksi sulana. Alunperin tornissa oli puulämmitys ja myöhemmin kaukolämpö. Rappauksensa pudottanut uuni seisoo edelleen oven oikealla puolella. Ylös nousee rautaputkia, joiden ikää ei tiedetä. Vesi ei niissä enää kulje.

”Vielä ei tiedetä, mitä vesitorniin tulee”, sanoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Matti Huhta. ”Itse tornissa ei montaa neliötä ole, mutta ilman muuta vesitorni olisi hyvä saada käyttöön. Sinne sopisi vaikka tehdasalueen infopiste, pieni kahvila tai jotain muuta.”

Nyt ympäristö on myllätty ja keskeneräinen, mutta kun alue on valmistunut, vesitornin ympärillä on määrä olla puistoa.

Hiedanrannan vesitorni on rakennettu vuonna 1918. Arkkitehtinä oli Birger Federley. Tornin huipulla on edelleen jäljellä alkuperäinen vesisäiliö. Vesitornia tarvittiin tehtaan ja teollisuusyhdyskunnan vedenjakeluun, mutta se on palvellut myös viereistä Niemen maatilaa. Lisäksi korkeaa rakennusta käytettiin tehtaan palokunnan letkujen kuivattamiseen.

”Vielä ei tiedetä, mitä vesitorniin tulee”, sanoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Matti Huhta (oikealla). Hänen vierellään seisoo Lasse Alkula.

Sisältä vesitorni on pysynyt hyvässä kunnossa. Korkealla näkyy alkuperäisen vesisäiliön pohjaa.

Pala kerrallaan kuntoon

Vanhan tehdasalueen kunnostaminen etenee pala kerrallaan. Selluloosan valmistus tehtaalla lakkautettiin vuonna 1985, mutta ligniinin ja kemihierteen tuottamista jatkettiin. Teollisuustuotanto alueella lopetettiin vuonna 2008. Tampereen kaupunki osti alueen vuonna 2014. Hiedanrannan Kehitys oy:n omistukseen rakennukset siirtyivät 2021.

Vesitorni on kuin helmi vielä kunnostamattomien Hiedanrannan eri-ikäisten tehdasrakennusten joukossa. Seuraavaksi valmistuu ratikkakiskojen toiselle puolelle jäävän vaalean piipun kunnostus. Sen pitäisi olla valmis toukokuussa.

Tulevaisuudessa ratikan on tarkoitus jatkaa vesitornin ja piipun välistä Lentävänniemeen saakka. Ratikan toisen vaiheen rakentaminen on käynnissä ja kiskot ovat jo lähellä tehdasrakennuksia. Vesitornin kohdalle kiskoja asennetaan arviolta kesä-heinäkuussa, arvioidaan Raitiotieallianssista. Ratatyöt Hiedanrannassa jatkuvat toukokuussa ja ne valmistuvat syksyyn mennessä.

Reitti otetaan käyttöön vaiheittain. Liikennöinti Pyynikintorilta Santalahteen aloitetaan ensi kesänä. Tavoitteena on, että ratikkaliikenne Santalahdesta Lentävänniemeen aloitetaan vuoden 2025 tammikuussa.