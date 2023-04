Talvi yllätti kaupungin Tampereella – Jäätyneet betoniporsaat estivät uuden ulkoilualueen avaamisen

Näsinsiltojen uudistusten on määrä olla valmiina toukokuun loppuun mennessä.

Moro, Näsinsillat

Kävelysillaksi suunnitellulla pohjoisella Näsisillalla on jäljistä päätelle liikkunut vain jäniksiä tai rusakoita. Verkkoaidat estävä jalankulkijoiden pääsyn sillalla.

Kävelysillaksi suunnitellulle sillalle Tammerkosken niskalla ei ole voitu päästää kulkijoita, vaikka suunnitelmissa oli avata silta marraskuussa. Se ei onnistunut, koska talvi yllätti tekijät. Sillan turvapinnoitteita ja maalauksia ei voitu tehdä, kun lämpötila meni pakkasen puolelle.

”On tullut paljon kyselyitä, miksi siltaa ei ole avattu”, sanoo rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi Tampereen kaupungilta.

Toinen este avaamiselle ovat olleet eteläisellä Näsinsillalla kulkua ohjaavat siniset betoniporsaat ja turvakaiteet. Ne jäätyivät kiinni alustaansa.

Jos betoniporsaita ja Mini-guard-kaiteita olisi alettu irrottaa väkisin, sillan pinta olisi voinut vaurioitua. Riskiä ei haluttu ottaa.

Etelänpuoleista siltaa on päässyt kulkemaan koko talven kävellen, pyörällä ja autolla. Kevättalven aurinkoisena päivänä, kun aurinko lämmittää sillalla on mukava kävellä, vaikka tuuli tuivertaa viileästi. Eteläiseltä sillalta on hieno näköala Näsijärvelle – pohjoissillalta se on esteettömämpi ja upeampi.

Tiatoo Näsinsillat Pohjoinen silta valmistui vuonna 1975 . Se on 225 metriä pitkä ja 14,25 metriä leveä. Siitä tulee kävelysilta. Eteläinen silta valmistui vuonna 1997. Se on 218 metriä pitkä ja 12,1 metriä leveä. Se jää lähialueen autoliikenne- ja pyöräilyväyläksi. Autoliikenne silloilla loppui 2016, kun Rantatunneli avautui.

Entinen kaksikaistainen Pohjoinen Näsinsilta muuttuu kevään tullen kävelyalueeksi, jossa on maakumpuja, kasveja ja istuskelualueita. Eteläisempi Näsinsilta jää lähialueen autoliikenteelle ja polkupyöräväyläksi.

Tevaniemi sanoo tavoitteena olevan, että kaikki on valmista toukokuun loppuun mennessä.

Onko avajaisjuhlia ja millaiset? ”Asiasta ei ole vielä päätetty.”