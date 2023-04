Lukija älähti: Sama piina jatkuu kuin 15 vuotta sitten – Joku töhrii edelleen Pispalan valtatien rakennuksia ja liimaa tarroja liikennemerkkeihin

Pispalassa ja Epilässä on maalattu töhryjä talojen seiniin, aitoihin ja liikennemerkkeihin. Jotkut tarrat näyttävät siltä kuin ne olisi tehty oman reviirin merkkaamiseen.

Moro, Pispala

Moron Noin 15 vuotta sitten -palstalla kerrottiin äskettäin, että töhrijät kävivät sotkemassa Pispalan valtatien rakennusten kivijalkoja vuonna 2008. Epilässä asuva lukijamme Mika Kulmala otti yhteyttä toimitukseen ja kertoi, että sama piina jatkuu valitettavasti edelleen.

”Töhryjä, tägejä ja tarroja ilmestyy jatkuvasti, Epilään saakka. Poliisia ei kiinnosta, kun ei ole resursseja ja rangaistukset ovat olemattomia”, Kulmala kirjoittaa ja toteaa, että pistää vihaksi.

Puhelimessa Kulmala kertoo, että töhryjä on tehty spray-maalilla yhdellä ja kahdella värillä rakennuksiin. Tusseilla on töhritty liikennemerkkejä, ja niihin on liimattu tarroja. Kulmalaa ärsyttää varsinkin liikennemerkkien sotkeminen, koska ne ovat kalliita valmistaa ja on tyhmää, että niiden heijastava pinta pilataan.

”Tarroja on myös lampputolpissa, roskiksissa ja sähkökaapeissa. Nekin on tyhmiä, mutta ne ei harmita niin paljon.”

Ohikulkiessaan Kulmala on joskus raaputtanut tarroja irti. Jotkut tarrat lähtevät helposti ja joistakin pintaan jää pohjaliima kiinni, vaikka tarra lähtee. Kulmala kertoo myös nähneensä tarroja, jotka on kuin tehty tägäämiseen. Tarroissa lukee valmiiksi ’Hello! My name is’ (Hei! Minun nimeni on) ja sitten on paikka nimeä varten.

Töhryjä on maalattu entisten töhryjen päälle.

Töhrijät ovat ehkä pispalalaisia

”Rivitaloyhtiön lauta-aidasta on maalailtu töhryjä peittoon, ja taas niitä ilmestyy. Lähellä Vintterin mutkaa on ainakin sata vuotta vanha kivitalo, ja sitäkin töhritään säännöllisesti. Seinissä on isoja nimimerkkejä”, Kulmala kuvailee.

Epiläläinen sanoo, että hänellä ei ole mitään tietoa siitä, ketä töhrijät ovat. Tägit ovat nimimerkkejä, mutta ne eivät kerro mitään sellaiselle, joka ei tunne aihetta.

”Niitä on niin paljon ja niin usein, joten tuskin ne töhrijät tänne kovin kaukaa tulee. Voi olla useampikin porukka liikkeellä, jotka niitä levittää”, Kulmala arvelee. Hän ei ymmärrä, mitä niillä tavoitellaan. Toisaalta Pispalan valtatiellä töhryt ovat näkyvällä paikalla, koska valtatietä pitkin kulkee paljon liikennettä ja busseja.

Tiatoo Töhryjen poistaminen Töhryjen peseminen rakennusten seinistä ja aidoista tai pintojen uudelleen maalaaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Tampereen kaupunki käyttää vuosittain töhryjen poistoon noin 150 000 euroa.

Roskaaminen ärsyttää

Tampereen taidehalli ry:n on vuokrannut työtilaa taiteilijakollektiivin käyttöön Epilässä vuodesta 2016 lähtien. Sarjakuvataiteilija Emmi Nieminen oli aikoinaan perustamassa yhdistystä. Nieminen kertoo, että hän ei enimmäkseen edes noteeraa tägejä tai tarroja työtilan kivijalassa tai muutenkaan.

”Tämä on kaupunkitilan ottamista. Kenen jälki koetaan häiritsevänä ja rikollisena, silloinkin kun ei olla oikeasti tärvelty liikennemerkkejä tai tehty peruuttamatonta vahinkoa.”

Sitten Nieminen lisää, että hänellä voisi olla erilainen näkemys, jos hänen tehtävänsä olisi aina pestä seinä. Vuosien varrella Nieminen on puhdistanut ulkona lasivitriiniin maalatut töhryt pari kertaa, ja hänellä on sitä varten asetonia ja rättejä.

”Kaupungissa on tällaista. Roskat mua ärsyttävät huomattavasti enemmän”, Nieminen toteaa.

Taiteilijoiden työtilan lähellä on sekä R-kioskin että bussipysäkin roskikset, mutta kun lumet sulavat, paljastuu, että roskia ei ole laitettu niihin.