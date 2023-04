Moro, 3.4.2008

Pispala on maalattu törkeään kuntoon. Tussilla töherrettyjä kirjaimia seinissä, maalia kivijaloissa ja graffiteja katon harjassa.

Pispalan valtatien olisi maisemiltaan Tampereen hienoimpia katuja, mutta katkeamaton töherrysvyö tekee siitä jo vastenmielisen näköisen. Rajaportin saunalta Pispalaan päin on melkein jokaisen talon ikkuna tai seinä merkitty värikkäillä puumerkeillä.

Sottausketjun katkaisevat vain talot, joiden pinnoilla erottuu tuoreita maalausjälkiä: graffiti on maalattu hiljattain piiloon.

Pispalan sotatuimmasta talosta ei jää arvailuja: se on Vastavirta-klubi valtatien korkeimmalla kohdalla. Ulkoseinät ovat niin hurjan näköiset, että monet pitävät klubia töhertelijöiden pesänä. Poliisikin on käynyt kyselemässä henkilökunnalta vihjeitä mahdollisista sotkijoista. Klubia pyörittävä Tahdon voima -osuuskunta on aivan yhtä kyllästynyt ”koristeisiinsa”.

”Maalaisimme talon vaikka heti, mutta vuokranantaja ei ole antanut siihen lupaa”, kertoo Maija Kaarna osuuskunnasta.

Vastavirtalaiset tietävät, että klubilla käyvässä joukossa pyörii myös toheloita, joille tussinkantolupa ei kuuluisi. Useat ovat saaneet porttikiellon piirreltyään sisällä.

Pispalan sottaaja liikkuu aina yön pimeydessä, eikä kenelläkään ympäristön asukkaalla tunnu olevan hänestä havaintoa. Töhryjä on toisiin taloihin tullut näkyville paikoille jo viime kesänä, tuoreimmissa melkein tussi haisee vieläkin. Valvontakamerat auttoivat monessa talossa.

