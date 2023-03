Mansikkalaatikon ostajien on päästävä viereen

Moro, Siperia

Tammelantorin kauppiaat ovat hermostuneet kaupungin virkamiehiin ja päättäjiin, jotka hankaloittavat lähistön pysäköintiä. Moro kävi tutkimassa lähistön kadut ja lopputulos on nyt katsottavissa Morossa.

Nopeasti vilkaistuna näyttää siltä, että parkkipaikkoja on hyvin tarjolla. Kun karttaa katsoo tarkemmin niin ymmärtää, että torikauppiaat ovat ainakin osin oikeassa.

Pinninkadulta on vähennetty parkkipaikkoja reilulla kädellä. Ne olivat juuri niitä paikkoja, joihin perunoiden ja mansikoiden ostajat saivat kulkuneuvonsa mahdollisimman lähelle myyjää. Yleensä mansikoita ostetaan laatikko (5 kiloa), kaksi tai useampia. Jokainen ymmärtää, että jopa Tammelan puistokadun toisella puolella olevat parkkipaikat ovat liian kaukana, jos sylissä huteran pahvipohjan varassa on 5–15 kiloa marjoja.

Tai ostoslistalla on useampi kilo perunoita tai muuta painavaa.

Erityisesti kesäisin tori on myös suosittu lounaspaikka. Siitä kertovat myyntipisteiden kirjo. Iso osa lounasvieraista on varmasti turisteja läheltä tai kaukaa, joilla on aikaa etsiä autopaikka vähän kauempaakin.

Sen sijaan esimerkiksi talvisaikaan merkittävä osa ruoka-asiakkaista liikkuu työtehtävissä ympäri kaupunkia ja poikkeaa vain nopsasti mustalla tai makkaraperunoilla. Jos he joutuvat käyttämään ison osan lounasajasta kävelyyn korttelin tai muutaman päästä, vaihtuu lounaspaikka nopeasti helpommin saavutettavaan paikkaan.