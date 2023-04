Sähköpotkulaudalla hurjastelulle on tulossa Tampereella stoppi – Katso kartta uusista nopeusrajoituksista

Kaupunki suunnittelee merkittäviä kiristyksiä sähköpotkulautojen nopeusrajoituksiin. Myös lautojen pysäköintiä aiotaan suitsia.

Moro, keskusta

Ensi kesänä Tampereella ei ajeta sähköpotkulaudoilla aiempien kesien malliin.

Keskustaan on tulossa laaja alue, jolla nopeusrajoitus on 20 km/h. Aiemmin nopeusrajoitus on ollut lain sallima maksiminopeus potkulaudoille eli 25 km/h. Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadun alkupäässä rajoitukseksi asetetaan tätäkin kireämpi 15 km/h. Myös Hervantaan Duon edustalle on tulossa nopeusrajoitus.

Keskustan moniin puistoihin ja aukioille, kuten Keskustorille, Koskipuistoon ja Sorsapuistoon on tulossa rajoitukseksi peräti 10 km/h. Joukossa on myös joitakin jalkakäytäviä. Sähköpotkulautojen nopeutta voidaan rajoittaa gps-signaalin avulla.

"Jalkakäytävällä ei muutenkaan saa ajaa potkulaudalla. Kokeilemme, toimisiko tämä ohjauskeinona. Kun ajaminen hidastuu paljon, voi juolahtaa mieleen, että vieressä menee pyörätie”, perustelee liikenneinsinööri Pekka Stenman Tampereen kaupungilta.

Kaupunki rajoittaisi mielellään lautojen ajonopeuksia kaikilla jalkakäytävillä, jos se olisi teknisesti mahdollista. Gps-tarkkuus ei vielä riitä. Vieressä ajoradalla tai pyörätiellä ajavan potkulautailijan vauhti saattaisi yllättäen hidastua, mikä voisi aiheuttaa ajajalle vaaratilanteen.

Toistaiseksi mahdollista on rajoittaa korkeintaan jalkakäytäviä, jotka ovat selvästi irrallaan ajoradasta tai pyörätiestä, eli välissä on esimerkiksi leveä viherkaista.

Seis villille pysäköinnille

Keskustan ulkopuolella saa jatkossakin ajaa päiväaikaan nopeudella 25 km/h. Yöaikainen nopeusrajoitus on ensi kesänä koko kaupungin alueella 15 km/h, niin kuin viime kesänä.

Laki ei toistaiseksi anna kaupungille mahdollisuutta määrätä rajoituksista. Suunniteltujen nopeusrajoitusten voimaantulo edellyttää, että kaupunki saa sovittua niistä potkulautaoperaattoreiden kanssa.

”Varmasti tulee vielä viilauksia”, Stenman sanoo.

Laudoille on tulossa Tampereen keskustan alueelle pysäköintipaikkoja, jotka merkitään liikennemerkein ja katumaalauksin. Paikkoja aletaan toteuttaa kesän aikana.

Toiveena on, että laudalla kulkevat ryhtyvät vapaaehtoisesti käyttämään merkittyjä pysäköintialueita sen sijaan, että jättävät laudat minne sattuu. Jos tämä ei toimi, laudoille voidaan digitaalisesti asettaa kieltoalueita, joille vuokrattua lautaa ei pysty palauttamaan.

Kaupunki haluaa määrätä

Liikenne- ja viestintäministeriö kaavailee lakiin rajoituksia sähköpotkulautailulle. Ministeriö on pyytänyt myös Tampereen kaupungilta lausuntoa ehdotuksistaan.

Yksi niistä koskee 0,5 promillen rajaa veren alkoholipitoisuudelle ajamisen aikana. Stenmanin mukaan Tampere kannattaa rajoitusta.

”Fakta on, että paljon onnettomuuksista tapahtuu päihteiden vaikutuksen alaisena ajamisesta.”

Pekka Stenman toivoo, että Tampereen kaupungilla olisi nykyistä enemmän valtaa päättää potkulautailuun liittyvistä rajoituksista.

Ministeriö ehdottaa myös täyskieltoa lautojen pysäköinnille jalkakäytävillä ja pyöräteillä Tässä Tampere toivoo kunnille harkinta valtaa. Stenmanin mukaan täyskielto johtaisi siihen, että entistä enemmän lautoja jätettäisiin puistoihin ja taloyhtiöiden pihoihin.

”Keskustassa voisi olla hyvä, että kiellettäisiin tuolla tavalla, mutta keskustan ulkopuolella ei isosti ole ongelmia – yksi lauta siellä, toinen täällä. Kaupungilla ei ole intressiä muutaman laudan takia lähteä tekemään merkittyjä paikkoja ympäri lähiöitä.”

Stenmanin mukaan kunnille olisi tärkeintä saada määräysvaltaa sähköpotkulautailua ja muuta ”mikroliikkumista” koskevissa kysymyksissä. Ministeriön ehdotuksessa sellaiselle ei ole nähty tarvetta.

”Sitä nimenomaan tarvittaisiin. Operaattorit ovat olleet vahvasti etenkin yöajan rajoituksia vastaan.”

Mitä enemmän sähköpotkulautailua säädellään, sitä enemmän valvonnan tarve lisääntyy. Stenman sanoo, ettei kaupungilla ole ainakaan tällä hetkellä osoittaa valvontaan enempää resursseja.

”Lakimuutokset edellyttävät, että poliisi valvoo. Muuten vaikutus voi olla nolla.