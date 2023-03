Tämä tamperelainen lounasravintola ei pihtaa suolassa, kermassa ja voissa – Annoksen saa alle 10 eurolla

Peurankello on toinen ravintola, joka esitellään Moron juttusarjassa korkeintaan 10 euron hintaisista lounaspaikoista Tampereella.

Mirva Nissinen työskentelee Tampere Mission ravintoloiden päällikkönä. Suurin osa työstä on käytännön ravintolatyötä.

Moro, Amuri

Tampereen Amurista löytyy lounasravintola, jonka sisäpiiriläiset tuntevat parhaiten, mutta joka on kaikille avoin. Peurankello sijaitsee Tampere Mission Peurankallio-senioritalon yhteydessä. Ruokailijoiden pääjoukko on talon asukkaita ja heidän vieraitaan sekä niitä, jotka asuva toisaalla, mutta osallistuvat talon harrastusryhmiin.

Syömässä käydään yksin ja yhdessä. Kun Moro kävi tutustumassa ravintolaan, pöydistä kuului iloinen puheensorina.

Ravintolapäällikkö Mirva Nissinen kertoo, että kävijöitä on päivässä 70–100, kesäaikaan hieman vähemmän.

"Kaikki ovat tervetulleita tänne syömään. Toivottavasti tulisi vähän nuorempaakin porukkaa”, Nissinen sanoo.

Peurankello-ravintola sijaitsee senioritalo Peurankallion sisällä.

Nissinen on työskennellyt aiemmin muun muassa Sammonkadun lounasravintola Elitessä ja viikinkiravintola Haraldissa. Tampere Mission kolmen ravintolan toimintaa hän on johtanut viiden vuoden ajan.

Pippuria pistetään

Peurankellon ruoka on Nissisen sanoin peruskotiruokaa. Makumaailma suunnitellaan vähän vanhempaan makuun sopivaksi. Maaliskuun kolmannella viikolla ruokalistalla oli muun muassa palapaistia, siskonmakkarakeittoa, janssoninkiusausta ja kaalikääryleitä. Mitään laitosruokaa ei tehdä.

”Ei sinne päinkään. Vaikka asukkaat ovat iältään senioreita, mausteita silti käytetään.”

Moron havainto vahvistaa tämän. Testiannoksessa maistuivat ytimekkäät suomalaiset maut, joista tuli mummola mieleen.

Nissinen paljastaa salaisuudeksi voin, suolan ja kerman. Etenkin riittävä suola on hänen mukaansa monelle kävijälle tärkeä. Suolaa voi myös itse lisätä omaan annokseen. ”Salaattipöydässä meillä on useinkin silliä.”

Tiatoo Ravintola Peurankello Osoite: Peurankallionkatu 10. Avoinna: Lounasaika on arkisin klo 11–14, lauantaisin klo 11–13 sekä sunnuntaisin ja pyhinä klo 11–14. Hinnat: Lounas ma–la 9,80 euroa ja su 12,30 euroa. Keittolounas ma–la 7,20. Alle 12-vuotiaan lounas 6,20 euroa. Ruoat ovat laktoosittomia. Päivittäin on tarjolla gluteeniton vaihtoehto. Viikon ruokalista löytyy Tampere Mission verkkosivustolta.

Silakkapihvit maistuvat

Muuten ruokalistalla pyritään huomioimaan ravitsemussuositukset. Kasvis- ja kalaruokaa on tarjolla osana päivistä. Lounaslista vaihtuu periaatteessa kuuden viikon sykleissä, mutta Nissisen mukaan yhden viikon lista on lähempänä totuutta. Jos tukusta löytyy jotain, joka on sekä edullista että hyvää, siitä voidaan tehdä ateria.

”Tukku saattaa soittaakin, jos jotain on tarjouksessa. Nyt tuli lammasta ja muuta.”

Peurankellossa voi valita myös keittolounaan, jos kaipaa kevyempää syötävää. Kasvisruoat ovat Peurankellossa pääosin keittoruokia.

Hukkaan ei mene juuri mitään. Ruokaa haetaan paljon myös mukaan. Nissiselle on syntynyt viiden vuoden aikana vankka käsitys siitä, mikä asiakkaille maistuu.

”Lohi on aina kova sana. Myös laatikkoruoat ovat meillä tykättyjä, samoin silakkapihvit. Uunimakkaraa ja lihapullat eivät ole täällä niin suuressa huudossa kuin jossain toisessa lounasravintolassa.”

Peurankellon ravintolasalissa on nelisenkymmentä asiakaspaikkaa. Lisääkin tilaa löytyy, jos syöjiä sattuu kerralla enemmän. Ravintola on toiminut vuodesta 1995 ja on auki vuoden jokaisena päivänä.

”Jouluaattona ja juhannuksenakin saa tulla syömään.”

Peurankellossa voi lounastaa ilman taustamusiikkia.

Lounaaseen kuuluu salaatti, leipä ja juoma. Keittolounaaseen kuuluu leipä ja juoma. Kahvi ja jälkiruoka myydään erikseen.