Vanhassa keskustassa on tilaa ja ilmaa hengittää

Olen laitakaupungin poika. Kasvoin Härmälässä eteläisellä Tampereella liki Pirkkalan pitäjää. Kun lähdimme kaupungille apostolinkyydillä, pyörällä tai rollikalla, päädyimme aina Tammerkosken ja Hämeenpuiston väliin. Siinä oli kaupunki – ei se ollut Kyttälässä eikä aseman takana Tullissa.

Huomasin äsken ilokseni, että kaupungin byrokratian rattaissa raksuttaa uusi käsite nimeltä ”Vanha keskusta”. Sillä tarkoitetaan Tammerkosken länsipuolta – sitä maapalaa, jolle turkulaisen kultasepän poika Daniel Hall piirsi 1775 Tammerkosken kauppalan asemakaavan.

Neljä vuotta myöhemmin hän päivitti suunnitelmaansa, eikä enää puhuttu kauppalasta, vaan kartan yläkulmaan präntättiin teksti Tammerfors Stad.

Daniel Hallia on syytä onnitella upeasta työstä, sillä hänen suunnitelmansa on kestänyt ajan hampaan ja torjunut myöhempien asemakaavoittajien päähänpistot. Hall piirsi jo kauppalan karttaansa pohjat Kirkkokadulle, Aleksis Kiven kadulle, Kuninkaankadulle, Näsilinnankadulle, Puuvillatehtaankadulle, Satakunnankadulle, Puutarhakadulle, Hallituskadulle, Satamakadulle ja Tiiliruukinkadulle. Hänen seuraajiensa tehtäväksi jäi jatkaa väyliä ja nimetä ne.

Neljän vuoden kuluttua 1779 Hall lisäsi kaavaansa Hämeenkadun ja Kauppakadun – ja niin 2020-luvun Vanha keskusta oli valmis.

Kun minä nykyisin lähden Takahuhdista kerran kuussa kaupunkiin nauttimaan keskioluen, istahdan aina kosken ja Hämeenpuiston välissä sijaitsevan kuppilan terassille tai ikkunapöytään. Hall piirsi minulle tarpeeksi tilaa ja ilmaa. Tampereen Vanhassa keskustassa henki kulkee, siellä ei ahdista.

Tammerkosken itätöyräällä on toisenlaista, ahdasta ja levotonta. Alun perin se johtuu siitä, että kaupunginarkkitehti Frans Ludvig Calonius piirsi sinne 1887 paljon pienempiä kortteleita kuin Hall runsaat sata vuotta aikaisemmin kosken länsipuolelle.

Ja ahtaammaksi käy. Rautatien Kannen sumppu laajenee keskustan suuntaan vielä kolmella ”pilvenpiirtäjällä”, aseman kummallekin puolelle suunnitellaan muutamaa tornia ja kansainväliseen luokkaan Tampere nousee, kun tai jos Tullin alueen visiot toteutetaan. Siellä haaveillaan jopa kymmenestä tornista. On siinä kansalla sitten ihmettelemistä vähän samaan tapaan kuin meillä 1950-luvulla, kun tuijotimme niska kenossa tuoreita Kalevan torneja ja huokailimme, että Tamhattan, ooh…

Ei siinä mitään, kaupungin pitää kehittyä ja uutta on rakennettava. Mutta perinteitäkin on syytä vaalia ja siihen tarkoitukseen suunnitelma kulttuurivetoisen Vanhan keskustan kehittämisestä on erinomainen.

Joskus Takokin siirtää tuotantonsa kosken partaalta. Siinä on lähes valmiina mahtava rasti kulttuurireittiin Mältinrannasta Kehräsaareen.

Kirjoittaja on Aamulehden emeritustoimittaja