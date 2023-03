Koska juhlat olivat ja missä? Ravintola Vaskitähdessä oli 1. lokakuuta Vapaussodan Tampereen seudun perinneyhdistyksen kerhoilta, jossa aiheena oli ilmailun muistomerkit Tampereella. Alustuksen mukaan Tampereen alueella on kolmisenkymmentä ilmailun muistomerkkiä, joista 12 on perustettu lento-onnettomuuksien tai ilmataistelujen muistoksi. Näissä onnettomuuksissa on saanut surmansa yhteensä 23 ilmailualan toimijaa. Lentovarikon Kilta huolehtii kunniakäynneistä erityisesti menehtyneiden muistomerkeillä. Kuka raportoi? Markku Rauhalahti.