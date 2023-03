Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukijan kysymys: Tämä itse asiassa kaunis siivekäs löytyi reikäisiksi syötyjen töyhtöangervon lehtien päältä. Mikähän sen nimi on ja voisiko jollain tavalla estää sen kasville tekemää tuhotyötä?

Olemme mökillä Kangasalla Iharinjoen varrella. Löytöaika 10.8. noin kello 10.

Maija Baer

Luontotohtorin vastaus: Kuvan kovakuoriainen on havumetsissämme hyvin yleinen rusokukkajäärä. Tämä ruskea yksilö on koiras, naaraan väri on punainen. Sillä ei ole mitään tekemistä lehden syönnöksen kanssa, sillä rusokukkajäärä munii kuolleisiin lahopuihin tai havupuiden kantoihin, joissa sen toukat elävät.

Lentokykyinen aikuinen ruokailee puutarhan ja luonnonkukilla mesi- ja siitepölyaterialla, kuten nimikin vihjaa.

Angervonkukat voivat hyvin toimia sen ruokapöytänä. Lehden syönnökset sen sijaan kuuluvat jollekin pistiäis- tai perhostoukalle, mutta vaihtoehtoja on sadoittain, joten toukan laji jää arvoitukseksi, jos siitä ei vielä ole kuvia.

Jos kasvin lehdille ilmestyy syönnöksiä ensi kesänä, kannattaa kurkistaa lehtien alle tai tyvelle, jossa toukat usein päivisin piileksivät.