Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukijan kysymys: Mikähän eläin tai mitkä eläimet ovat jättäneet jäljet pihamaallemme? Askelväli on 80–100 senttiä.

Kotimme sijaitsee rivitaloalueella Kangasalan Liutussa ja jäljet ilmestyivät torstain 9.3 – perjantain 10.3 välisenä yönä.

Simo Laitala

Luontotohtorin vastaus: Tämän kokoisia loikkajälkiä jättävät käytännössä vain orava ja kärppä. Niillä molemmilla loikkien väli voi olla jopa noin metrin, mutta osa loikista on yleensä selvästi lyhyempiä. Lumikolla puolestaan noin puolet tästä.

Kärpän ja lumikon jäljet voi usein helpoiten erottaa sillä, kun katsoo mistä ne alkavat ja mihin loppuvat. Oravalla jäljet alkavat puusta ja päätyvät puuhun. Eroja voi katsoa myös tassunjälkien painalluksista, mitä ei voi tästä kuvasta erottaa.

Oravan pitkät varpaat erottuvat silloin helposti, kärpän yksittäinen jalanjälki on pyöreän soikea. Lisäksi oravan loikka on yleensä symmetrisempi, jalat ovat siis enemmän vierekkäin. Näädällä usein vasen tai oikea jälki on toista edempänä.