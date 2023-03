1970-luvulla tamperelaista musiikkielämää järkyttänyt yhtye esiintyy yo-talolla: "Meitä on vielä kolme elossa ja suht koht järjissään”

Coitus Int -yhtye valmistelee levyä ja konserttikiertuetta, joilla kunnioitetaan yhtyeen perustajiin kuuluneen Juice Leskisen perintöä. Yhtye soitti Moron lukijoille kuunneltavaksi kaksi makupalaa.

Moro, Pispala

Vielä kerran Tampereen yo-talon lavalle nousee yhtye, josta koko Manserock sai alkunsa, mutta jonka kykyihin kaikki eivät aluksi uskoneet.

”Mika Sundqvist katsoi meitä ensimmäisellä yo-talon keikalla ja sanoi, että jos noista jätkistä jotain tulee, syön hatullisen paskaa”, Mikko Alatalo kertoo.

Yo-talolle yhtyeen taival myös päättyy. Ensi syksyn kiertueella ovat alkuperäisistä jäsenistä mukana Alatalon lisäksi Pena Penninkilampi ja Harri Rinne.

Kaikki kolme ovat kokoontuneet maaliskuun lopulla Pispalaan treenikämpälle. Samassa paikassa he ovat äänittäneet levyn Coitus Int 50 Revival, joka julkaistaan kesällä. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta yhtyeen ensimmäisen levyn julkaisemisesta.

”Sitä piti jotenkin juhlistaa, kun meitä on vielä kolme elossa, suht koht järjissään sekä laulu- ja soittokunnossa”, Alatalo perustelee.

Hän sanoo Coitus Intin luvanneen, että 60-vuotiskiertuetta ei tule.

”Ainakaan sellaiselle ei kannata enää lähteä", Alatalo sanoo.

Rinne ei ole yhtä ehdoton.

”Kannattaa kyllä muuten, mutta yleisöä ei tule enää kuin kaksi tai kolme.”

Soitto pysyy aitona

Rinne asuu tätä nykyä Viron Hiidenmaalla ja Penninkilampi Outokummussa. Alatalon koti on Pispalassa. Etäisyyksien vuoksi harjoittelu on jäänyt vähiin, mutta ihan kylmiltään levyn tekoon ei lähdetty.

Alatalo on laulanut Coitus Intin kappaleita ”nostalgiakeikoilla”. Penninkilampi kertoo esittävänsä yhtyeen lauluja nykyisen bändinsä kanssa, tosin erilaisina versioina.

”Pena osaa ilman muuta laulaa näitä”, Alatalo vahvistaa.

Rinne sanoo, ettei ole koskenut bassoon 50 vuoteen. ”Olen tässä mukana ihan pelkästään autenttisuuden vuoksi. Soitto pysyy sellaisena, kuin se aikoinaan oli.”

Kalle Alatalo (vas.) ja Tero Kaario kuuluvat Hauli Bros -yhtyeeseen, jonka treenikämpällä harjoitukset pidettiin.

Minkäänlaista show:ta on miesten mukaan turha odottaa. Keikka kestää puolisentoista tuntia.

"Meille sanottiin, että älkää puhuko liikaa. Kaikilta meiltä lähtisi tekstiä todella paljon”, Alatalo sanoo.

Hän ounastelee, että keikalle saapuu nuortakin väkeä. Enemmistö lienee ”harmaatukkaisia karvaisia äijiä”, jotka olivat 1970-luvulla nuoria ja intohimoisia Juicen ja Coitus Intin kuuntelijoita.

Parempia laulajia on

Levystä tehdään tuplavinyyli, jotta siinä kuuluu vanhan ajan henki. Levy on äänitetty lähes kokonaan ilman tietokoneen apua. Alatalon mukaan kuuntelijoille halutaan tarjota ”luomuelämys”.

”Mitään keinotekoista ei ole”, Alatalo tiivistää.

”Paitsi sydämentahdistimia”, Rinne korjaa.

Lauluja levyllä on 28, ja ne ovat uusia versioita yhtyeen kahden ensimmäisen albumin kappaleista.

"Pari parempaa laulajaa meillä on kuin ennen. Cuba Libren laulan minä ihan henkilökohtaisesti”, Rinne sanoo.

Kolme Coitus Intin alkuvaiheen jäsentä ja Hauli Bros -yhtye ovat yhdistäneet voimansa kunnioittaakseen Juicen perintöä. Se kuuluu kesällä julkaistavalla levyllä ja ensi syksyn kiertueella. Kaikki kiertueen jäsenet eivät ehtineet kuvaan.

Säestäjänä levyllä toimii Hauli Bros -yhtye, joka on myös mukana kiertueen 9-henkisessä kokoonpanossa. Kitaristi Kalle Alatalon mukaan uuden levyt kappaleet ovat ”ehkä vähän tarkemmin soitettuja” kuin alkuperäisen albumin kappaleet.

Kelpaisivatko uudet versiot Juicelle?

”Uskon että kelpaisivat”, Mikko Alatalo sanoo.

Pitää päästä sisään

Toistaiseksi yhtye on sopinut viidestä keikasta eri puolilla Suomea, kuten Helsingissä ja Lahdessa. Tampereella on vain yo-talon keikka, eikä se missään muualla voisi miesten mukaan ollakaan. Coitus Intille yo-talo on ”pyhä”.

”Kannattaa tulla nyt kuuntelemaan, jos meinaa. Toki jos yo-talo haluaa välttämättä toisen konsertin järjestää, maksan pojille yösijat”, Alatalo lupaa.

Kesällä julkaistavan levyn kansikuva oli asetettu treenikämpän seinälle.

Yhdenkin keikan soittaminen edellyttää, että yhtyeen jäsenet pääsevät yo-talolle sisään. Se ei ole aina ollut itsestään selvää. Ensimmäisellä keikalla 1970-luvun alkupuolella portsari ei tunnistanut aloittelevia muusikkoja ja oli estää sisäänpääsyn kokonaan.

Rinne aprikoi, kävisikö samoin, jos keikkailu jatkuisi vielä syksyn jälkeen.

”Tulevaisuudessa me mennään rollaattorien kanssa. Sanoisivat ovella, että älkää papparaiset menkö sinne. Siellä soitetaan rockia nyt.”

Kuuntele alta kappale, jonka yhtye soitti Sauli Niinistölle Harri Rinteen kämpällä 1970-luvun alussa. Alatalon mukaan Niinistö tykkäsi musiikista kovasti.