Tamperelaisperheiden suosittu palvelu sulkee ovensa juhannuksen jälkeen – ”Rahat loppuivat”

Ahjolan Setlementti ja Pirkanmaan Martat ovat järjestäneet muutaman vuoden ruokailuja ja kohtaamispaikkatoimintaa Amurissa.

Moro, Amuri

Lapsiperheiden kohtaamispaikka Kotilassa on ollut tarjolla yhteisöllistä toimintaa ja ruokailuja muutaman vuoden ajan Amurissa, Satakunnankadun ja Mustalahdenkadun kulmassa entisessä R-kioskissa.

Toiminnan ovat järjestäneet Ahjolan Setlementti ry ja Pirkanmaan Martat, ja sen on rahoittanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Amurissa Kotilan toiminta päättyy juhannukseen mennessä, koska STEAn rahoitus hankkeelle päättyy.

Kati Joki on Ahjolan Setlementin vastaava ohjaaja, ja hän on tehnyt töitä Kotilassa sen perustamisesta lähtien. Joki kertoo, että Ahjolan Setlementti on tarjonnut tämän vuoden alusta lähtien maanantai-iltaisin Kotila-toimintaa Multisillan vanhassa suklaatehtaassa. Se on kaupungin omistama tila, jota yhdistys saa käyttää maksutta.

Toive jatkosta Amurissa

Joen mukaan Ahjolan Setlementti haluaa tehdä matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää työtä lapsiperheiden parissa. Yhdistys on hakenut rahoitusta Tampereen kaupungilta.

”Meillä on valmiina koulutettu henkilökunta, lelut, pelit, astiat ja kaikki.”

Joki toivoo, että Amurin toimintaankin saataisiin vielä rahoitusta.

”Meillä on sellaisia perheitä, jotka ovat käyneet täällä alusta lähtien. He ovat löytäneet Kotilan omakseen. Olemme kohdanneet paljon ihania lapsiperheitä.”

Amurissa Kotila oli aikaisemmin auki kolme kertaa viikossa, ja tänä vuonna se on ollut auki kaksi kertaa viikossa.

Lapsiperheille on kymmeniä tapaamispaikkoja Tampereella. Kotilan erityispiirre on ruokailutoiminta ja se, että paikka on auki iltaisin. Kaikki toiminta on perheille maksutonta. Kotilassa Pirkanmaan Marttojen kotitalousasiantuntija Marja Vehnämaa opetti perheitä valmistamaan maukasta kotiruokaa edullisista aineksista.