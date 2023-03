Kurilankadun katusuunnitelma sai julkisuutta alkuviikosta kun sitä käsiteltiin poikkeuksellisesti kaupunginhallituksessa lautakunnan jälkeen. Hallitus käytti otto-oikeuttaan asiassa. 140 metriä pitkä Kurilankatu kulkee Papinkadun ja Koulukadun välillä Kaakinmaan kaupunginosassa.

Suunnitelma nousi asialistalle Kalervo Kummolan (kok.) ehdottamana.

Kurilankadun katusuunnitelmassa pysäköintipaikkojen määrä olisi vähentynyt 33 paikasta 12 paikkaan, vaikka lähellä on Koulukadun kentät ja vanhemmat odottavat kadulla lapsiaan musiikkiopistosta.

Kummola haluaisi laajassa kuvassa parkkipaikoista periaatepäätöksen. Hänen mukaansa parkkipaikkoja poistettaessa pitää voida osoittaa vastaavat tilalle. Niitä hävitetään jatkuvasti, eikä se hänen mielestään ole kenenkään edun mukaista.

Kaupunki on harrastanut ideologisista syistä autopaikkojen poistoa jo vuosia. Nyt Tammelantorilla parkkipaikkojen vähyys on johtamassa yritysten kriisiin (s.11). Paikkoja on niin vähän, että naapurikunnista tulevat asiakkaat eivät enää halua etsiä paikkaa pyörimällä autoilla lähikaduilla.

Onkin syytä kysyä, että ovatko toriyrittäjien murheet yhteismitallisia Kurilankadulla lapsiaan odottavien vanhempien pulmien kanssa?

Entä Kaupinkatu? Siellä lähitalojen asukkaat menettävät ison joukon paikkoja. Pitäisikö poliitikkojen puuttua myös epätoivoisesti yöksi autopaikkaa etsivien Kalevan asukkaiden ongelmaan?