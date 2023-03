Vain aidot Reiskat tai Ainot kelpaavat viikonloppuna Koulukadun kentällä Tampereella – Katso tästä jutusta finaalipelit sunnuntaina

Liukkaat pelijalkineen takaavat näyttävät harhautukset ja erikoiset kuviot Reiska-höntsyjen MM-kisoissa.

Tahmelan Wesan joukkueen tavoitteena on Reiska-höntsyn MM-kultaa.

Moro, Tahmela

Koulukadun kentällä pelataan ensi viikonloppuna kaksi päivää Reiskat tai Ainot jalassa.

Tapahtumaa voi sunnuntain seurata myös netissä, sillä Moro näyttää naisten ja miesten finaalit nettisivuillaan aamulehti.fi/moro.

Ilves ry on ottanut järjestelyvastuun jo yli kymmenen vuotta vanhasta tapahtumasta Koulukadulla. Kyseessä on nimensä mukaisesti rento, mutta kuitenkin kilpailullinen tapahtuma hyvän musiikin säestämänä (DJ Juissi).

Mukana on myös Tahmelan Wesan joukkue. Timo Mattila, millainen joukkue on?

"Tahmelan Wesalla on kova kokemus Reiska-höntsyistä jo ihan alkuajoilta lähtien, olemme olleet mukana käytännössä joka vuosi milloin milläkin kokoonpanolla.”

”Meillä on pari kertaa viikossa höntsyt legendaarisella Santamontun kentällä Pyynikillä ja siellä alkoi olla sen verran paljon porukkaa, että jossain vaiheessa ”jakaannuttiin” kahteen eri joukkueeseen, jolloin TahWe erkani omaksi joukkueekseen.”

Viralliset ja ainoat sallitut pelijalkineet ovat tässä, miehillä Reiskat, naisilla Ainot.

Millaiset varusteet Reiska-höntsyissä pitää olla ja toimivat parhaiten?

"Pakolliset varusteet on kypärä ja originaalit Reiska-tossut, eli niitä ei saa ns. tuunata mitenkään. Muuten asu vapaa.”

”Kaikenlaisia virityksiä on vuosien aikaan nähty joukkueilla varsinkin hupisarjassa, mutta siis Reiskat on jalassa oltava jokaisella. Aikanaan kun ei ollut nauhallisia Reiskoja, niin tossua lensi ilmassa melkein joka ottelussa. Nykyään nauhalliset Reiskat on yleistyneet, joten ne sentään pysyy jalassa vaikkei pitoa olekaan.”

Tossu on aika liukas. Miten pelaaminen eroaa verrattuna luistimiin?

"Reiska-höntsääminen eroaa luistimilla pelaamisesta juurikin siinä, että pitää osata eri tavalla ennakoida syötöt ja omien kavereiden liikkeet, koska tossu ei pysähdy kun juostaan jäällä. Siksi peleissä tulee näyttäviä ”kiss kiss älä mee sinne” -harhautuksia kun kaveri tulee vauhdilla päälle ja liukuu sitten väärältä puolelta ohi ja samoin hienoja kuvioita suoraan liukuun syötöistä...”

Millaisella taktiikalla Reiska-höntsyissä pärjää ja mitä voittajajoukkueen pitää osata?

"Taktiikkana on pitää pallo omilla ja tehdä maaleja. Turnaus pelataan hurtilla huumorilla mutta tosissaan, yhteishenki näyttelee tärkeää roolia jonka vuoksi joukkeen yhteiset gaalat ovat myös tärkeä tekijä voiton kannalta.”

”Voittoon avittaa myös tärkeää roolia näyttelevä Tahwen fun-club faniryhmä, jonka johdolla joukkueemme porskuttaa voitosta voittoon!”

Millainen on joukkueesi tavoite viikonlopun turnauksessa?

"Lähdemme kirkastamaan viime aikaisia hopeisia mitaleita, eli ainoa tavoite on Reiska-höntsyn MM-kultaa! Ja tämän kauden joukkueella se on enemmän kuin todennäköistä!”