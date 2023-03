Ilves-fanit joutuvat varkaiden uhriksi Tampereella tärkeiden otteluiden alla – Kuka vei maskottiautosta arvokkaan varaosan?

Anastus huomattiin kun auto vietiin nosturille ja se oli tarkoitus kunnostaa kevään ajoihin.

Moro, Lakalaiva

Varkaat ovat häirinneet tamperelaisten Ilves-fanien valmistautumista loppukevään tärkeisiin otteluihin ja mahdollisiin mestaruusjuhliin.

Lakalaivassa säilytettyä Mestaruusjuna-maskottia ryhdyttiin laittamaan pleijarikuntoon, kun nosturille viedyssä autossa havaittiin ikävä yllätys. Arvokas katalysaattori oli varastettu!

Pekka Pohjonen Autotalo Ampeerista, millainen rooli näin loppukaudesta maskotilla eli Fiat Multiplalla olisi ollut?

”Multipla eli Mestaruusjuna on Autotalo Ampeerin monivuotinen maskotti. Sillä on käyty keväisin asiakkaiden kanssa vieraspelireissuilla kannattamassa Ilvestä. Nykyiset teipit autossa on olleet vuoden ajan.”

”Auto on vanhalla diesel-tekniikalla ja haaveissa on ollut, että auto voitaisiin joskus muuttaa sähköautoksi, jos löytyisi vaan sopiva luovuttaja-auto (esimerkiksi vanha Tesla) ja sopiva yhteistyökumppani (esimerkiksi Tamkin opiskelijat). Niin ja tietysti tukun rahaa ja rutosti aikaa homma vaatisi. Olemme erikoistuneet käytettyihin sähköautoihin, joten hiukan pahaa tekee dieselillä kulkea.””

”JOS Tampereelle tulee Ilves–Tappara -finaalisarja, niin tämä auto laitetaan nykytekniikalla huutokauppaan ja tuotot käytetään kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen.”

Missä auto oli säilytyksessä?

”Auto oli Autotalo Ampeerin takapihalla Lakalaivassa.”

Auton pakoputki oli katkaistu siististi katalysaattorin molemmista päistä.

Onko aavistusta päivämäärästä tai aikaikkunasta, jolloin varkaat ovat käyneet?

”Rötös huomattiin vasta nyt kun auto pantiin nosturille. Varkaus on tapahtunut tämän vuoden aikana, mutta tarkempaa tietoa ei ole.”

Onko varkaista minkäänlaista havaintoa tai valvontakameran kuvaa?

”Käyn vielä valvontakameroita läpi.”

Jäikö paikalle mitään jälkiä työvälineistä, joita on varkaudessa käytetty?

”Ei mitään. Varkaat käyttävät nykyisin tehokkaita akkuvehkeitä ja katalysaattorivarkaus on nopeimmillaan 30–60 sekunnin homma. Multiplassakin katalysaattori on helposti tunkin kanssa takakautta saavutettavissa.”

Saadaanko auto ajoissa kuntoon ja mitä remontti maksaa?

”Uusi katalysaattori tarvikeosana maksaa noin 400 euroa. Katalysaattori on viety akkurälläkällä, joten hitsaamista tarvittaneen.”

Voitko auttaa?

Jos omistat paikallisen huoltamon tai varaosaliikkeen ja haluat auttaa Ampeeria samaan Mestaruusjunan kuntoon pleijarikoitoksiin, niin voit olla yhteyksissä sähköpostitse myynti@autotaloampeeri.fi.

Tai suoraan toiseen omistajaan Pekka Pohjoseen (puhelin 050 5993337). Toinen pääomistaja Juha-Matti Raukola on kova Tapparan kannattaja, joten häntä ei kannata Ilves-fanien asialla häiritä.