Moron luontotohtori vastaa: Mikä pitkäjalkainen hämähäkki tarttui Eevan vaatteisiin Lempäälässä?

Eeva oli ulkoilemassa kotinsa takapihalla, kun huomasi hämähäkin.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Olin tammikuun alussa omakotitalon takapihalla ulkoilemassa. Oli jo iltapäivä ja olin lähdössä sisälle, kun huomasin vaatteissa isohkon hämähäkin. Se oli vaaleanruskea ja noin kahden senttimetrin pituinen. Jalat olivat pitkät, ja hämähäkki. Käyttäytyi rauhallisesti ja katosi sitten terassin alle. Oliko se rantahämähäkki?

Luontotohtori vastaa: Mielestäni tämä on rantahämähäkin nuori yksilö, joka aikuistuu ensi kesänä. Aikuinen rantahämähäkki on usein tumma ja keltakylkinen. Se on suurin hämähäkkilajimme yhdessä isorantahämähäkin kanssa.

Molemmat lajit viihtyvät kosteilla paikoilla kuten soilla ja rannoilla, ja ne tarvitsevat vettä muun muassa lisääntymiseen. Rantahämähäkki elää meillä kaksi tai kolme vuotta. Sen tarkkoja talvehtimispaikkoja ei tunneta, mutta Euroopasta on havaintoja lajista muun muassa vesistöjen vedenalaisista mittalaitteista, joten voi olla, että osa yksilöistä talvehtii veden alla ainakin lähellä vettä. Rantahämähäkit ovat ihmiselle vaarattomia.