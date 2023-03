Moron luontotohtori vastaa: Mikä eläin heilutti paksua etupäätään Anna-Liisan pöydällä Sastamalassa?

Anna-Liisan pöydällä vipelsi käärmekorennon toukka.

Lukija kysyy: Mikähän ihme vipeltäjä oli keittiön ruokapöydällä? Otus oli noin kahden senttimetrin mittainen ja liikkui heilutellen paksua etupäätään. Pöydällä oli kaupasta ostettu hollantilainen värililjakimppu. Kuva on otettu 31.7. Sastamalassa. Oliko salamatkustaja puukenkämaasta?

Anna-Liisa

Luontotohtori vastaa:

Mielenkiintoinen löydös! Tämä on käärmekorennon toukka. Meiltä tunnetaan vain kolme lajia ja Hollannista tuplasti tämän verran. Tämän otuksen alkuperä jäänee selvittämättä, mutta on mahdollista, että se on tullut kukan mukana tai jonkin kasvin, tavaran tai vaatteiden mukana kotimaan luonnosta.

Käärmekorennot elävät yleensä toukkina puiden kaarnan raoissa ja saalistavat siellä muita pieniä hyönteisiä kuten kirvoja, jauhiaisia tai ripsiäisiä tai vaikka hämähäkkejä. Ihmiselle tämä otus on täysin vaaraton. Käärmekorentojen nimi tulee aikuisten pidentyneestä ”kaulasta”, joka on oikeastaan etuselkä, mutta sivusta katsottuna se tekee pään profiilista käärmemäisen.