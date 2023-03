Luontotohtori vastaa: Mikä ”hirviö” säikähti Björniä keittiössä?

Luontotohtorin mukaan Björnin keittiöstä löytynyt otus ei voisi olla kauempana hirviöstä.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Keittiöstämme löytyi tällainen elävä ”hirviö”. Mikähän on kyseessä?

Björn

Luontotohtori vastaa: Paljon kauempana ei voisi olla hirviöstä, sillä tämä on perhosen toukka, ja tarkemmin villakarvajalka-niminen yöperhonen. Sisätiloissa se ei elä, vaan on tullut sinne vahingossa avoimesta ovesta tai ikkunasta tai jonkun vaatteen tai kasvin mukana.

Laji on meillä luonnonvarainen ja harmiton. Kuvassa toukka on säikähtyneenä kerälle kiertyneenä. Koska kuva on otettu suoraan edestä, ei siinä näy juuri mitään toukan hienoista tuntomerkeistä. Tämä toukka on yleisväriltään kirkkaan keltainen tai vihertävä ja kauttaaltaan karvainen.

Peräpäässä kohoaa piikkimäisesti suippo, usein musta (joskus vaalea tai punertava) karvatupsu. Selässä on lisäksi rivissä vaaleita karvatupsuja. Määritystä varten kannattaa aina mitata otus ja ottaa siitä kuvat joka suunnasta. Toukan ravintoa ovat puiden ja pensaiden lehdet. Aikuinen perhonen lentää keskikesän öinä.