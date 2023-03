Mihin katosi ratikan erikoisin pysäkki?

Hanke liittyi ideakilpailuun, jota ei kuitenkaan toteutettu Hiedanrannassa.

Hiedanrannan tehtaan länsipuolella oli ennen kuivaamorakennus, jonka oviin oli maalattu ratikan kuva. Kuva on otettu lokakuussa 2021.

Moro, Hiedanranta

Ratikkareitti oli piirretty kulkemaan Hiedanrannassa kuivaamorakennuksen läpi, ja yksi pysäkki oli piirretty kuivaamon sisälle. Pysäkin nimi on Tehtaan pysäkki. Kuivaamo sijaitsi Hiedanrannan tehtaan länsiseinän kyljessä, ja se oli rakennettu 1980-luvulla.

Nyt kuivaamo on purettu. Kun kuivaamo oli vielä pystyssä, sen isoon oveen oli maalattu koko oven kokoinen ratikan kuva. Luultiin, että kiskot menisivät myöhemmin kuivaamon läpi.

Tehtaan pysäkki tulee suunniteltuun kohtaan, tehtaan viereen, mutta kuivaamoa sen ympärillä ei siis enää ole.

Miksi ja missä vaiheessa päätettiin, että kuivaamo puretaankin, ja erikoinen ratikkapysäkki katosi suunnitelmista?

Sisällä pysäkki

Hiedanrannan Kehitys oy:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö Matti Huhta muistelee kuullensa kuivaamon sisälle kaavaillusta ratikkapysäkistä, mutta kehitysyhtiön aikana se ei ole enää ollut esillä.

Huhta kaivelee hetken arkistoja, ja lähettää sitten sähköpostilla tietoja. Hän kirjoittaa viestissään, että idea tehtaan läpi menevästä ratikasta liittyy Hiedanrannan kansainvälisessä ideakilpailussa menestyneeseen ehdotukseen.

Ideakilpailu järjestettiin vuonna 2016, ja siinä jaettiin kaksi toista palkintoa ehdotuksille nimeltä Hiedanrannan Innovaatiolahti ja Reflecting Tre.

Ideakilpailun arvostelupöytäkirjassa tuomaristo kiittelee Reflecting Tre -ehdotusta muun muassa siitä, että ”tehdasalue ja sen ympäristö on käsitelty innovatiivisesti ja onnistuneesti, esimerkkinä raitiotien linjaus tehtaan läpi”. Tuomaristo arvioi myös, että ”raitiotien linjaus tehtaan kautta on luultavasti toteuttamiskelpoinen ja voisi olla hyvin mielenkiintoinen”.

Mielenkiintoista ehdotusta ei kuitenkaan toteuteta sellaisenaan.

Rakennus purettiin

”Ideakilpailun alkuperäisen suunnitelman toteuttamiseksi tehtaan sisällä olisi pitänyt poistaa monenlaista maanalaista ja muutakin rakennetta, sillä raitiotien rakentaminen vaatii erittäin kantavan pohjan ja paljon tilaa ympärilleen”, Huhta kirjoittaa sähköpostiviestissään.

Huhdan mukaan idea on silti muistettu Hiedanrannan yleissuunnitelmassa. Siinä ratikka menee tehtaan vierestä katettuna ja ratikkalinjan länsipuolelle tulee jokin uudisrakennus. Katos rakennetaan tehtaan ja uudisrakennuksen väliin. ”Tarkempia suunnitelmia katoksen toteutukselle ei ole, eivätkä ne vielä ole ajankohtaisia”, Huhta kirjoittaa.

Raitiotieallianssilla työmaapäällikkönä toimiva Teemu Niemi johtaa päivittäistä rakentamista Santalahtea seuraavalla rataosuudella Hiedanrannassa.

Vaikka Tehtaan pysäkin katosta ei ole vielä suunniteltu, siihen valmistaudutaan nyt. Pysäkki on noin 70 metriä pitkä. Niemi kertoo, että pysäkin kohdalle sähköratapylväät rakennetaan niin, että ne voi myöhemmin poistaa ja johtimet voidaan kiinnittää ylös katokseen.

Kiskojen vasemmalle puolelle tehdään vielä uudisrakennus, ja Tehtaan pysäkki tulee uudisrakennuksen ja punatiilisen tehtaan väliin.

”Hiedanranta on vanha tehdasalue, ja siellä tulee jatkuvasti eteen yllätyksiä, kuten vanhoja putkilinjoja ja perustoja”, Niemi sanoo.

Viime vuonna Hiedanrantaan rakennettiin ensimmäiset 250 metriä kaksoisraidetta. Alkuvuonna on tehty kunnallistekniikkaa, ja huhti-toukokuussa jatkuu radan rakentaminen.

Niemi kertoo, että samalla kun maa kaivetaan auki raitiotien perustamista varten, maan alle uusitaan kunnallistekniikkaa tulevaa asuinrakentamista varten, kuten hulevesikaivoja ja -putkia, jätevesiputkia ja vesijohtoja sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleita. Raitiotiekiskojen alle jää poikittaisia putkilinjoja. Sen sijaan kiskojen suuntaiset putkilinjat siirretään pois raitiotien alta. Näin tehdään, jotta tulevaisuudessa niitä korjatessa ei tarvitse katkaista liikennettä kiskoilla.

Ratikkaradan lisäksi Hiedanrantaan rakennetaan samalla katuja ja pyöräteitä. Hiedanrantaan tulee kolme ratikkapysäkkiä, joista keskimmäinen on nimeltään Tehtaan pysäkki.

Tehtaan pysäkin kohdalle sähköratapylväät rakennetaan niin, että ne voi myöhemmin poistaa ja johtimet voidaan kiinnittää ylös katokseen, kertoo Raitiotieallianssilla työmaapäällikkönä toimiva Teemu Niemi. Hän johtaa päivittäistä rakentamista Hiedanrannassa.

Santalahteen elokuussa

Raitiotien ja muiden kulkuväylien rakentaminen Hiedanrannassa on ollut erilaista kuin keskustan alueella.

”Ympärillä on tilaa. Nyt rakennetaan kaupunginosaa, jota ei vielä ole, ja alue kehittyy vielä. Rata on jo linjattu, ja me tehdään rata ja pysäkit. Mitä siihen ympärille vielä tulee, sitä ei vielä tiedetä”, Teemu Niemi sanoo.

Raitiotieallianssin viestintäpäällikkö Marja Merta kertoo, että Pyynikintorin ja Santalahden välisellä raitiotieosuudella rakentaminen on edennyt suunnitellun aikataulun mukaan. Kesällä on tiedossa koeajoja, ja varsinainen liikennöinti Santalahteen alkaa 7. elokuuta.