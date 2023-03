Tampereelta saa yhä lounaan 10 eurolla tai alle – Pyynikintorilla lautasella maistuu 1980-luku

Torin Helmerin lounaslistalla on muun muassa kaalikääryleitä ja makkarakeittoa. Tiedätkö jonkin muun korkeintaan 10 euron lounaspaikan? Vinkkaa siitä meille: moro@aamulehti.fi.

Keijo Toivonen piti 17 vuoden ajan lounaspaikkaa Nekalassa Kuokkamaantiellä. Pian on täynnä saman verran Pyynikintorilla.

Tampereella moni lounaspaikka on nostanut hinnan 12–13 euroon. Vieläkö jossain saa syödäkseen kympillä tai alle? Kyllä saa.

Esittelemme Moron uudessa sarjassa tällaisia paikkoja. Ensimmäinen kohde sijaitsee Pyynikintorin laidalla, missä Keijo Toivonen on pitänyt ravintolaa vuodesta 2006 asti.

Torin Helmerin lounaat maksavat 8,50–10 euroa. Annoksiin kuuluu salaatti, leipää ja ruokajuoma. Kahvin tai teen saa myös.

Ruokalajien lisäksi myös ravintolasali henkii perinteistä tunnelmaa.

Lounaslista palauttaa nostalgiannälkäisen 1980-luvulle: uunimakkaraa, kaalikääryleitä, stroganoffia ja pippuripihviä, muun muassa.

”Tämä on semmoista kotiruokaa, vaikka en minä tiedä, mitä ihmiset kotona tekevät. Minä en ole tehnyt kotona ruokaa, kun viimeksi 1980-luvulla. Kotona saatetaan nykyään syödä hienompiakin ruokia kuin tällaisia perinteisiä, sanotaanko vanhanaikaisia ruokia”, Toivonen pohtii.

Hän aloitti lounasyrittäjänä vuonna 1989.

Teki mieli nuolla

Joka päivä on tarjolla kolme vaihtoehtoa, joista yksi on keitto. Kävijöille maistuvat erityisen hyvin lohikeitto ja joka torstai tarjolla oleva hernekeitto pannarilla. Muista ruoista ykkössuosikkeja ovat jauheliharuoat. Silloin tällöin tarjolla on kasvisruokaa, mutta sen menekki ei ole kovin suuri.

Viikon lounaslista löytyy Torin Helmerin verkkosivustolta.

Moro testasi annoksen kalaa hollandaise. Kaiken olennaisen kertoo se, että syömisen päätteeksi olisi tehnyt mieli nuolla lautanen. Höysteenä olleisiin vihanneksiinkin oli saatu sellainen maku, jollaista on kotona yrittänyt, mutta ei ole onnistunut.

Ilmeistä oli, että ruoka maistuu muillekin. Jokaisessa pöydässä oli yksi tai useampi ruokailija. Kävijähuippu osuu eri päivinä eri kellonaikoihin, mutta tyypillisimmin eniten syöjiä on kello 11 aikoihin tai sitä ennen.

Ruoan saa heti

Toivonen kertoo tekevänsä monet ruoat uunissa, eikä niissä käytetä erityisen paljon rasvaa. Ruoat tarjoillaan annoksittain, ei buffetpöydästä.

”Idea on ollut alusta asti se, että kaikki saavat ruoan heti. Syömiseen ei välttämättä kulu 15:tä minuuttia kauempaa.”

Torin Helmeri sijaitsee Pyynikintorin laidalla.

Kävijöissä on paljon lähistön remonttityömailla työskenteleviä ja lähistöllä asuvia, mutta autollakin saavutaan. Kanta-asiakkaissa on sellaisia, jotka ovat käyneet lounaalla koko ravintolan olemassaolon ajan. Neljä viidestä kävijästä on miehiä.

Asiakaspaikkoja Torin Helmerissä on vajaa 30. Ikkunapöydistä voi ihastella Pyynikintorin tamperelaiskansallista kaupunkimaisemaa.

Hukkaan ei mene

Toivonen tekee kaikki ravintolan työt yksin. Päivät alkavat kello viisi aamulla ja ovat noin 12-tuntisia.

”Olen aina ajatellut, että kun kerran tulee töihin, samallahan siellä jotain tekee. Elämäntapa tämä on.”

Omin voimin tekeminen mahdollistaa edullisen hintatason. Myös raaka-aineiden käytössä pitää olla tarkkana. Hukkaan ei mene juuri mitään, sillä yli jäänyt ruoka menee kaupaksi Rescue-sovelluksen kautta.

”Kun hain ammattikouluun keittiölinjalle, isäukko sanoi, että ihmiset syövät aina, ja se on ihan totta. Eivät ole lopettaneet.”

