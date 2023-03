Tampereen keskustaan on tullut oikeustajua koettelevat liikennevalot – Valo vaihtuu ajoradalla vihreäksi kaksi kertaa peräkkäin

Satakunnankadun valot ovat osoittautuneet poikkeuksellisen hankaliksi säätää.

Moro, keskusta

Satakunnankadulla on viime aikoina hämmästelty liikennevaloja, joiden rytmi on poikkeuksellinen. Valot sijaitsevat Finlayson portin kohdalla, missä Aleksis Kiven katu päättyy Satakunnankatuun.

Punaisissa valoissa seisovan jalankulkijan näkökulmasta liikenteen kulku vaikuttaa seuraavanlaiselta: Pyynikin suunnasta tulee autoletka, joka ajaa risteyksen läpi vihreillä valoilla. Seuraavaksi letka pysähtyy, kun valo vaihtuu punaiseksi. Jalankulkijoille ei kuitenkaan vaihdu vihreä valo, vaan hetken kuluttua autot pääsevät jälleen jatkamaan matkaa. Näin tapahtuu, vaikka suojatien valonappulaa on painettu.

Näin valot toimivat

Rytmi ei ole samanlainen joka kerta, vaan osan ajasta valot vaihtuvat tavanomaiseen tapaan.

Moron havaintojen mukaan valorytmi aiheuttaa vaaratilanteita. Jalankulkijat lähtevät ylittämään katua, kun huomaavat, että ajoradalla vaihtuu punainen. Kun valo vaihtuukin ajoradalla takaisin vihreäksi, jalankulkijat ovat vielä suojatiellä.

Jatkuvasti muutoksia

Mistä on kysymys? Kysyimme sitä Tampereen liikennevaloista vastaavalta Mika Kulmalalta.

Kulmala kuulee kummallisesta valorytmistä ensi kertaa Morolta. Helppoa vastausta ei ole.

Kulmala kertoo, että valojen vaihtumisesta vastaavaa järjestelmää pystyy muuttamaan vain laitetoimittaja. Kaupunki lähettää sille palautetta sen mukaan, mitä huomautuksia kadulla liikkuvilta tulee. Palautteesta ei ole Satakunnankadun osalta puutetta, päinvastoin. Palautetta on tullut niin paljon, että muutoksia tehdään ”harva se päivä”.

”Laitetoimittaja on niin moneen kertaan tehnyt muutoksia, etten edes tiedä, koska viimeksi. Välillä mennään eteenpäin ja välillä vähän taaksepäin”, Kulmala tiivistää.

Voi liittyä nuolivaloon

Aleksis Kiven kadun risteyksessä olevia valoja ohjataan niin kutsutulla alueellisella mallilla. Malli pyrkii ohjaamaan liikennevaloja niin, että koko Satakunnankadun ja Hämeenpuiston liikenne soljuu. Säännöllistä rytmiä ei ole.

Kaksiaukkoinen nuolivalo saattaa olla syy Satakunnankadun liikennevalojen erikoiseen rytmiin.

Aleksis Kiven kadun risteyksessä on idän suuntaan tavanomainen eli kolmiaukkoinen pallovalo, joka ohjaa ajamista suoraan ja oikealle. Lisäksi pylväässä on kaksiaukkoinen nuolivalo, joka mahdollistaa kääntymisen oikealle silloin, kun suoraan ajaville palavat punaiset.

Kulmala arvioi, että epätavallinen liikennevalojen rytmi voi liittyä nuolivaloon. Kyse saattaa olla ainakin osittain siitä, että valot tuntuvat toimivan väärin, vaikka ne toimivat asetusten mukaan.

”Kaksiaukkoinen opastinryhmä saattaa siellä aiheuttaa suojatien vihreän odotusajan kasvamista. Laitetoimittaja tutkii nyt tuota.”

On myös mahdollista, että kaksiaukkoinen valo sekoittaa liikennevalojen vaihtumista. Tämä on vika, joka voidaan korjata.

”Meillä oli yhdessä toisessa paikassa samanlainen haaste. Kaksiaukkoinen lähti sotkemaan, kun yritimme tehdä parannuksia.”

Liikennettä on paljon

Satakunnankatu on osoittautunut poikkeuksellisen hankalaksi liikennevalojen säätämisen näkökulmasta. Itä-länsisuuntaista liikennettä on paljon, ja katu toimii merkittävänä reittinä hälytysajoneuvoille. Jalankulkijoita kulkee runsaasti kadun yli etenkin Finlaysonin portin kohdalla. Kun katu on lisäksi Kulmalan sanoin ”kaponen” ja liikennevalo-ohjattuja liittymiä on tiheässä, soppa on valmis.

”Satakunnankatu on ajoneuvoliikenteelle merkittävä, mutta emme haluaisi jalankulkijoitakaan seisottaa. Nämä kaksi ovat aika vahvasti ristiriidassa toistensa kanssa. Jollekin lisää on toiselta pois.”