Hotelli Tammer tuo takaisin viikonloppubrunssin – Kymmenen onnekasta pääsee ilmaiseksi syömään

Aamulehti

Hotelli Tammer tuo takaisin viikonloppubrunssin noin viiden vuoden tauon jälkeen. Brunssit alkavat sunnuntaina 12. maaliskuuta, ja ne ovat tarjolla Tammerin historiallisessa juhlasalissa.

Tammerin päällikkö Juha Leppäniemi sanoo, että brunssia on kysytty todella paljon. Hotellissa on ollut pidennetty aamiainen, mutta aamiaissali on yleensä täynnä hotellissa majoittuvia.

”Asiakkaamme ovat kyselleet brunssin perään jo pidempään. Olemme iloisia, että voimme nyt vastata tähän toiveeseen”, Leppäniemi sanoo.

Hotellissa majoittuvien aamiainen lyhenee, ja on jatkossa kello 11 asti. Brunssin kattauksia on kumpanakin päivänä kaksi, ja brunssi on suunniteltu nautittavaksi niin sanotusti pitkän kaavan mukaan. Syömiseen on varattu kaksi ja puoli tuntia. Ensimmäinen kattaus on kello 12 ja toinen kello 14.30.

Ruoat Tammerin tyyliin

Viikonloppubrunssien tarjonta on Tampereella kasvanut viime vuosina ilahduttavasti. Leppäniemi uskoo, että hotelli pystyy vastaamaan kilpailuun. ”Täytyy uskaltaa kokeilla. Emme me kilpaile hinnalla, vaan sillä, mistä Tammer tunnetaan.”

Tammer aikoo erottautua Tampereen brunssitarjonnasta suurella valikoimalla ja sen erikoisuuksilla. Kaikkiaan pöydistä löytyy yli 30 artikkelia.

Tarjolla on muun muassa ruokaisia salaatteja, kalaa- ja äyriäisiä, lämpimiä annoksia, hedelmiä ja vihanneksia, juustoja sekä jälkiruokapöytä. Erikoisuuksia ovat marinoidut vihersimpukat ja amerikkalaiset pannukakut.

Leppäniemi uskoo, että asiakkaaksi löytävät etenkin ne, jotka käyvät muutenkin Tammerissa tai hakevat ”pientä luksusta arkeen” esimerkiksi ravintolaelämysten kautta.

”Emme me kilpaile välttämättä olemassa olevista brunssikävijöistä, vaan kasvatamme brunssilla kävijöiden määrää ylipäätään.”

Brunssin hinta on 36,90 euroa ja S-Etukortilla 34,90 euroa. Pöytävaraus suositellaan tehtäväksi.

