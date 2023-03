Jääspeedwayn parhaat kohtaavat Tampereella Pyynikin kentällä lauantaina – Katso tästä jutusta järjestäjän ohjeet

Lajilla on kaupungissa vanhat perinteet, sillä jo 1930-luvulla ajettiin Ratinassa.

Moro, Pyynikki

Moottotiurheilun superviikko Pyynikin urheilukentällä jatkuu ensi lauantaina, kun siellä järjestetään jääspeedway SM-ajot.

Keskiviikkona samalla kentällä ajettiin autojen Pistejääratakilpailu.

Hämeen Moottorikerho ry järjestämässä jääspeedwayn henkilökohtaisessa SM-kilpailussa on vahvaa historian havinaa, kun jäägladiaattorit kisaavat todennäköisesti viimeistä kertaa tällä maankuululla radalla.

Mestaruutta tavoittelee koko lajin kotimainen kärki, kirkkaimpina tähtinä maatamme MM-sarjassa edustavat Mats Järf ja Max Koivula.

Kangasalan Moottorikerhoa edustava Koivula saavutti juuri Puolan EM-finaalissa upean kuudennen sijan.

Pyörä pähkinänkuoressa

Jääspeedway-pyörässä on yksisylinterinen ja nelitahtinen, 500-kuutioinen moottori. Pyörä jarruton jääkiituri. Hurjan pidon takaavat maksimissaan 28 milliä pitkät renkaiden piikit. Vaihdelaatikossa on vain kaksi vaihdetta ja ainoastaan takapyörä on jousitettu

Ympäristöystävällisenä polttoaineena puhtaasti palava metanoli.

Kilpailun kulku

Karsintakilpailun perusteella Pyynikillä ajaa kaikkiaan 16 kuskia (+ 2 varalla) ensin 20 neljän hengen erää.

Pisteet jaetaan 3–2–1–0. Näiden jälkeen kaksi parasta pääsee suoraan finaaliin ja semifinaaliin oikeuttavat sijat 3–6, josta edelleen kaksi parasta finaaliin.

Finaalin voittaja on uusi Suomen mestari.

Mukana oma ässä

Järjestävän kerhon nuori Atte Suolammi on tänäkin talvena hyvässä vedossa. Lahden karsinnan kuudes sija antaa luvan jopa pikku yllätykseen kannustavan kotiyleisön edessä.

Keväällä 2021 Atte saavutti Kauhajoella upean SM-hopean, joten näyttöä nuorella miehellä jo on.

Vahva historia

Tampereella on lajissa pitkät perinteet. 1930-luvulla HäMK järjesti kilpailunsa Ratinassa, josta siirryttiin Pyynikille nauttimaan oikeasta edelleen palvelevasta katsomosta.

Urheilukentällä on taisteltu niin SM, PM kuin maaotteluiden paremmuudesta. Vuosina 1986–1988 Tampereen Moottorikerho järjesti Pyynikillä lajin MM-karsinnat ja vuonna 1989 MM-semifinaalin. Kaupin urheilupuistossa kolme tamperelaiskerhoa yhdisti voimansa järjestämällä vuonna 1992 SM-kilpailun.

Pirkanmaalaisia jääspeedwayn Suomen mestareita ovat olleet mm. Eino Kulmakorpi, Antero Salasto, Rauli Mäkinen ja Jari Moisio.

Käytännön ohjeet

Lippu jääspeedwayn finaaliin maksaa 20 euroa sekä ennakossa että portilta. Alle 12-vuotiaat pääsevät sisään ilmaiseksi. Ennakkolippu osoitteesta lippu.fi on nopein tapa sisäänpääsyyn.

Yleisön sisäänkäynnin punaisissa kopeissa voit maksaa sekä kortilla että käteisellä. Lisäksi paikalla on kaksi ”laukkurahastajaa”, joilta saa lipun vain käteisellä.

Kahvit, makkarat yms. voi maksaa kortilla tai käteisellä. Tulethan paikalle ajoissa ja käytät julkisia kulkuvälineitä olemattomien parkkipaikkojen vuoksi.

Lippukauppaan pääset klikkaamalla tästä.