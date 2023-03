Lopettiko Tampereen kaupunki järvien latujen tekemisen kesken parhaan hiihtokauden: ”Ei ollut turvallista”

Yksityishenkilöt ja yhdistykset ovat voineet latuja ajaa, niitä on myös retkiluisteluratojen yhteydessä.

Moro, suksilla

Tampereen kaupunki on lopettanut latujen tekemisen Tampereen järville ja se on harmittanut moni kaupunkilaisia. Järven jää on monille mieluinen hiihtopaikka, koska nousuja ja laskuja ei ole.

Kuluva talvi on ensimmäinen, ettei latuja enää tehdä pienillekään järville.

Näsijärven ja Pyhäjärven ja muiden isojen järvien latujen tekeminen on liikuntapäällikkö Mikko Heinosen mukaan lopetettu liikuntapalveluissa jo ”aikaa sitten”.

”Viime vuosina latuja on tehty enää Kaukajärvelle ja Hervannassa Suolijärvelle ja Särkijärvelle. Niidenkin tekeminen on ollut vaikeaa vaihtelevien kelien ja esimerkiksi jäälle nousseen veden takia.”

Vastuu työntekijöistä

Keskeinen syy järvien jäälatujen tekemättä jättämiseen on turvallisuus. Tampereen kaupungin laitteille ei kuitenkaan vakavia onnettomuuksia ole sattunut.

”Meillä on ensisijassa vastuu työntekijöiden turvallisuudesta. Toiseksi meillä on vastuu ladun käyttäjien turvallisuudesta. Näistä syistä jäälatujen tekeminen on lopetettu kokonaan.”

Jääladut eivät ole olleet Tampereen virallisen latuverkoston osia, vaan niitä on kunnostettu, kun muuta ladut on ensin saatu kuntoon.

Jäälle pääsee

Heinonen muistuttaa, että järvillä on silti latuja ympäri Tamperetta.

”Monet yksityiset ja esimerkiksi yhdistykset tekevät latuja, joten kyllä jäälle hiihtämään pääsee.”

Esimerkiksi Näsijärvellä kaupungin edustalla joitakin latuja ylläpitää Hiking Travel Hit, joka pyrkii latu- ja kävelyreiteillä suojelemaan Näsijärven retkiluistelurataansa. Luistelurata ei ole kävelyä eikä muutakaan liikkumista varten, vaan vain luistelua varten. Suojasäällä rataan jäävät jäljet pilaavat radan.

Myös Tohlopin ympäri kiertää koneella tehty latu.

Hyvässä kunnossa

Tampereen kaupunki keskittyy latujen hoidossa maalla kulkevaan latuverkostoon. Heinonen toteaa, että ladut ovat vielä pääosin hyvässä kunnossa.

”Haasteellinen talvi on ollut, mutta onneksi saatiin taas tähän loppukauteen vielä ladut kunnostettua.”