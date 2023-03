Tampereella on auennut kahvila, jonka leivoksilta voi odottaa poikkeuksellista laatua – Yhden reseptiä kondiittori ”varjelee hengellään”

Cafe Mint tuo Tampereen kahvilatarjontaan runsaan valikoiman leivoksia. Kahvila sijaitsee aivan ydinkeskustassa, saman nimisen ravintolan yhteydessä.

Moro, keskusta

Tampereella on aloittanut kahvila, jonka leivoksilta voi hyvällä syyllä odottaa poikkeuksellista laatua.

Cafe Mintin valikoima leivotaan osaksi Oriveden Herkkuhetkessä, joka valittiin joitain vuosia sitten Pirkanmaan parhaaksi Suomen paras leipomo -televisiokilpailussa. Osan valikoimasta kondiittori Tii Mattila loihtii paikan päällä Kauppakadulla.

Moro kävi tutustumassa kahvilaan ja koemaistamassa valikoiman.

Mattilalla on 12 vuoden kokemus kondiittorin ammatista. Hän työskenteli Oriveden Herkkuhetkessä kisamenestyksen aiheuttaman huuman hurjimpaan aikaan. Mintiin tuloa edeltävät kuusi vuotta kuluivat Nokialla konditoria Lehtosessa.

Valikoimaan kuuluvat myös muun muassa perinteinen perunaleivos, tuplasuklaa-kinuskileivos ja porkkanaleivos.

Mint keskittyy leivoksissaan minileivoksiin, mutta kakkupalojakin on tarjolla. Asiakkaiden suosikkeja ovat tähän asti olleet creme brulee -kakkupalat ja britaleivokset. Suklaaleivoksillakin riittää ystäviä. ”Nyt kun on vielä vähän hämärää, suklaalla on aika vahva asema”, Mattila sanoo.

Resepti pysyy salaisena

Moron vierailupäivänä Mattila oli leiponut vitriiniin muun muassa vadelma-turkinpippurileivoksia sekä porkkanaleivoksia. Ensiksi mainittu on hänen erikoisuutensa, ja kahvilassa ennustetaan niiden nousevan hittileivoksiksi. ”Meikäläisen makumaailma kiteytyy niissä.”

Porkkanaleivoksetkaan eivät ole mitään puolivillaisia tekeleitä. ”Suojelen niiden reseptiä hengelläni", Mattila vahvistaa.

Moro maistoi niiden lisäksi mustikka-kardemummaleivoksen ja appelsiini-suklaaleivoksen. Kaikki ilahduttivat maullaan. Leivoksia yhdisti myös muheva täyteläisyys. Raaka-aineissa ei selvästi ole säästelty.

Isot on pullat

Pullat Mattila paistaa aamulla ensitöikseen. Pullien koko on vaikuttava. Esimerkiksi toscapullat ja voisilmäpullat näyttävät kaksi kertaa tyypillisen huoltoasemapullan kokoisilta. Hinnat ovat tähän nähden hämmästyttävän alhaiset eli 2,60 euroa kappaleelta.

Rahkapulla ja Toscapulla maksavat 2,60 euroa kappale.

Mattilan mukaan pullien salaisuus on reipas voin ja sokerin käyttö sekä antaumuksella nostatettu taikina. ”Voisilmäpullan kuuluu olla kämmenenkokoinen.”

Suolaisista leipomuksista tarjolla on esimerkiksi piirakoita, joiden täytteet vaihtelevat. Täytettyjen sämpylöiden taikina on leivottu juureen.

Leivos ja skumppaa

Cafe Mint toimii Kansallis-Osake-Pankin talona tunnetussa rakennuksessa. Kaikki Tampereen keskustassa kulkevat eivät kenties ole vielä hoksanneet kahvilan tuloa, sillä alku on ollut rauhallinen.

Paikalle löytäneiden joukossa on kuitenkin ollut niin perheitä, bisnesväkeä kuin ystäväporukoita. Osa kävijöistä on Mattilan sanoin ”tyylikkäitä citymummoja”. He nauttivat usein britaleivokset kyytipoikana lasilliset kuohuviiniä.

Cafe Mint toimii Kauppakatu 4:ssä, vaikka ikkunoissa lukee vain ravintola.

Tämä leivos maistuu vadelmalta ja salmiakilta.

Tii Mattila kehittää itse uusia tuotteita valikoimaan.

Kahvilaan on hankittu astioita käytettyinä.

Kahvilassa on kolmisenkymmentä asiakaspaikkaa. Baarin ja ravintolan puolelle mahtuu tarvittaessa istumaan.

Kokonaisiakin kakkuja voi ostaa. Leipomuksia tehdään myös tilauksesta.