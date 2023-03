Moro, Siperia

Tampereen rautatieasemalla on yllätys. Se on vaivihkaa muuttunut samanalaiseksi kahviloiden keskittymäksi kuin esimerkiksi Helsingin päärautatieasema. Ravintoloita, kahviloita ja mukaan ostettavan syötävän myyjiä on valittavaksi asti.

Lisäksi kahvilat ja ruokapaikat ovat auki yllättävä aikaisin aamulla ja pitkään yöllä. Jos keskustassa etsii kahvikupillista ja pikkupurtavaa, mutta kaikki paikat tuntuvat olevan kiinni, asemalta löytynee apu. Esimerkiksi R-kioski on arkisin avoinna aamuviidestä puoleen yöhön.

Pitkät aukioloajat ovat oikein. Niin pitää olla, kun junat kulkevat. Silloin riittää asiakkaita. Lisäksi palveluita käyttävät muutkin kuin matkustajat. Tamperelaiset ovat alkaneet havaita aseman laajan tarjonnan laajoine aukioloineen. Pubikin on.

Aamujunien aikaan osuvat vilkkaimmat hetket, ja asema on silmin nähden vilkastunut merkittävästi koronan jälkeisenä aikana. Kun vanhaa Asematunnelia on tyhjennetty yrityksistä tulevan remontin tieltä, on esimerkiksi perinteinen Branderin kahvila löytänyt hyvä paikan aseman puolelta vilkkaan käytävän varrelta. Muutoinkin tarjonta on aiempaa keskittyneempää Matkakeskustunnelin ja asemahallin väliselle alueelle.

Toivottavaa on, että matkustajaratapihan ja Asematunnelin remontti saavat pian niille kuuluvan valtion rahoituksen ja työt pian alkuun ja samaa rataa valmiiksi, jotta asemaa päästään kehittämään lisää.