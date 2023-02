Antero Tenhusen kuvassa oli vuosiluvusta monta vinkkiä – kymmenet kaupunkilaiset innostuivat pohtimaan arvoitusta rakennusten perusteella

Moro, Keskusta

Kerroimme viime viikon Morossa valokuvaaja Antero Tenhusen kuvakirjoista, jotka hän oli koonnut arkistostaan koronavuosien aikana.

Julkaisumme jutun yhteydessä harvinaisen väridialle otetun värikuvan Tampereen keskustasta. Kuvauskonetta lensi tamperelainen Uolevi Öster.

Lue lisää: Kaikki mahtuivat Tampereen Hämeenkadulle kun Viistokatukin veti vielä liikennettä – Valokuvaaja Antero Tenhunen teki elämän­työstään huippu­hienot kuvakirjat

Kysyimme lukijoilta veikkausta kuvausvuodesta. Saimme kymmeniä vastauksia, joissa arvioitiin kuvaushetkeksi 1960–1980.

Kuvasta löytyi monta vihjettä oikeasta vuodesta.

”Clasun uusi siipirakennus on jo täysin valmis, joten kuva on otettu vuoden 1968 jälkeen. Postitalo on melkein valmis. Se lopullisen valmistumisen ajankohdaksi on esitetty vuotta 1971 tai jopa 1972.”

”Kuvan ottamisen aikaan Valion Sulatejuustotehtaan etupihalla (Rongankadun itäpäässä) on vielä Postitalon rakennusprojektin lautakasoja, eli kuvan myöhäisin mahdollinen vuosi lienee 1971. Todennäköiset vuodet ovat siis 1969, 1970, ja 1971.”

"Asunto Oy Oma-Tupa (Rautatienkatu 7) on vasta rakenteilla. Siihenhän muuttivat asukkaat jo kesällä 1971. Tässäkin eletään selvästi kesää, joten Oma-Tuvan tontin rakennustyön varhaisesta vaiheesta veikkaisin edellistä kesää eli kuvan ottamisen ajankohta olisi näin ollen 1970”, perusteli Jyrki Mäkelä.

Hän oli oikeassa. Tenhusen kuva oli otettu 31.8.1970.