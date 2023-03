Pistejäärata-ajot järjestetään Tampereella Pyynikin kentällä peräti 45. kerran – Paikalle odotetaan tuhansia katsojia

Juha Nätkin Kaanaasta tavoittelee finaalipaikkaa etuvetoisella ralli-Skodallaan.

Tämä kuva on vuodelta 2002. Pistejäärata-ajot Pyynikin urheilukentällä finaalin voitti Mika Vaaranmaa ja takana Henri Kossi oli kakkosena.

Talvi Tampereella on ollut vaihteleva, mutta nyt on varmistunut, että perinteiset Pistejäärata-ajot voidaan järjestää Pyynikin kentällä keskiviikkona 8.3.

Tapahtumaa jouduttiin lykkäämään varapäivälle, koska vasta nyt radalla on riittävästi jäätä. Järjestäjänä on Tampereen Urheiluautoilijat ry, ja vuodesta 1970 lähtien ajot on järjestetty jo 44 kertaa.

Kilpailuun hyväksytään kaksivetoiset kardaani- ja etuvetoiset autot. Kilpailu käydään speedway-tyyppisenä neljän auton lähtönä, eli kaikki 16 kuljettajaa ajavat kaikkia vastaan. Lähdössä jaetaan pisteitä maaliintulojärjestyksen mukaan.

Kun pääsisi finaaliin

Yksi mielenkiinnon kohteista on kaanaalainen Juha Nätkin, joka ajaa kisassa A-ryhmän Skoda Felicialla. Auto on entinen Skoda-tehtaan ralliauto, joka on nähty rallipoluilla ympäri Eurooppaa.

Nätkin on omistanut vuoden 1996-mallin auton jo yli 10 vuotta, ja hän on kiertänyt Skodan kanssa ralleja Suomessa ja muun muassa Saksassa.

”Nyt auto alkaa olla sen ikäinen, että ensi vuonna pääsen ajamaan sillä historic-sarjan ralleja.”

Juha Nätkin toivoo, että tällä kertaa hän pääsisi finaaliin saakka. Milloinkaan aikaisemmin hän ei ole niin hyvin Pistajäärata-ajoissa sijoittunut.

”Paljon on kiinni myös tuurista, sillä etuvetoautolla ei ehdi ensimmäisenä lähtöviivan jälkeiseen kaarteeseen. Ruuhkassa voi sattua sellaisia asioita, joihin ei itse voi vaikuttaa.”

Juha Nätkin edustaa Tampereen urheiluautoilijoita ja haluaa päästä keskiviikkona Pyynikillä finaaliin Skoda-autollaan.

Ainutlaatuinen tunnelma

Ensimmäinen kisa järjestettiin Pyynikin urheilukentällä jo vuonna 1970. Sen jälkeen ajot on jouduttu muutamaan otteeseen siirtämään eri syistä muun muassa Kauppiin ja Näsijärven jäälle Rantatien Kesoilin edustalle.

Jäärata-ajoilla on Tampereella pitkä perinne, mutta Juha Nätkinin mielestä ainoa oikea paikka on kuitenkin Pyynikki.

”Hienosta tunnelmasta kertoo sekin, että arki-iltana katsomot täyttyvät viimeistä sijaa myöten ja väkeä tulee paikalle pitkänkin matkan takaa.”

Historiatietojen mukaan tapahtuma on ollut vuosikymmenien aikana aina yhtä suosittu. Siinä kiehtovat nopeatempoinen kilpailurytmi, iltavalaistus ja vain muutaman metrin etäisyydellä katsojista kiitävät autot. Kaikki radan tapahtumat näkyvät hyvin katsomoon.

Käytännön ohjeet

Pyynikille saapunee tuhansia katsojia ja sen vuoksi järjestäjien ohjeet kannattaa ottaa huomioon.

Kilpailu alkaa kello 18, mutta sisään pääsee kello 17 lähtien. Sisäänkäynti on vain F.E. Sillanpään kadun puolelta. Parkkipaikkoja on todella niukasti, joten sujuva tapa on saapua Pyynikintorille ratikalla.

Liput kannattaa ostaa netistä, sillä ennakkoon ne maksavat 20 euroa. Portilla hinta on 25 euroa. Alle 12-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Pyynikillä lipun ja makkarat voi maksaa vain maksukortilla, käteinen ei käy.

Lippukauppaan pääset klikkaamalla tästä.