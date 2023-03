Koska juhlat olivat ja missä?

26.1.2023 Liunen tilat Aleksanterinkatu 28 Tampere.

Mitä te juhlitte?

Klubikokous yhdistettynä taiteeseen ja rakentamiseen.

Oliko ohjelmaakin?

Saimme tutustua Raija Oraksen Kalleryyn ja kuulla upeat tarinat hänen tänä vuonna täyteen tulevaan 30 v taiteilijauraan. ”Tavoiteena on tehdä taiteesta saavutettavissa oleva kaikille. Taide ei olevain maalauksia vaan kauniita asioita kodissasi.” Tilassa on myös kotimaisen Liunen väliovien showroom. Liunen esivalmistetut väliovet on kehitetty helpottamaan rakentamista ja lyhentämään rakennusaikaa.

Mistä siellä puhuttiin?

Keskusteltiin taiteesta sekä rakentamisesta. Rakentamisessa hyödynnetystä kierrätyksestä. Taiteen ja rakentamisen yhteistyöstä. Toki ihailimme myös Raija Oraksen teoksia ja kodin tarvikkeita. Niitä kokousväen mukaankin lähti. Hyvä tilaisuus ja mahdollisuus nähdä tämä yhteistyö.

Säilyikö sopu?

Kun Leijonat on koolla hyvä yhteistyö sujuu. Nauruterapiaa saadaan ihan omasta takaa.

Kuka raportoi?

Anita Ranta.