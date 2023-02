Vaikka Spiral-liigan pelitulokset eivät näykään suoraan Aamulehden urheiluosiossa, moni tamperelainen tietää, että kyse on Kaukajärven Spiral-hallilla pelattavasta salibandysarjasta, johon osallistuu kaudesta toiseen noin 40–50 paikallista joukkuetta. Joukkueet, joiden nimiä ovat esimerkiksi SR Legends, Ac Darra ja Tujua Muikkua, koostuvat kaveri-, höntsy- ja työporukoista. Peliin riittää, että pelaajilla on samanväriset paidat päällä. Vaikka kyse on rennosta sarjasta, pelit ovat pääsääntöisesti laadukkaita ja kentälle mentäessä on aina selvää, että sarjapisteistä käydään tiukkaa vääntöä.

Spiral-liigan legendaarisuuteen liittyy vahvasti tietysti myös itse Spiral-halli, joka on ensimmäinen Suomeen vain salibandya varten rakennettu halli. Kun halliin astuu sisälle, heti ensimmäisenä vastaan tulee kunniaseinä, jossa on kuva jokaisesta Spiral-liigan voittaneesta joukkueesta aina kaudesta 2000–2001 lähtien.

Hallista saattaa jäädä muutakin mieleen. Itse muistan junnuna ihmetelleeni, miten juomapallojen täyttö tapahtui hallin siivouskomerossa. Nyt vuosia Spiral-hallilla käyneenä ei enää edes tajua jonottavansa siivouskoppiin tyhjän juomapullon kanssa.

Nykyisin huolta on kuitenkin alkanut hallin käyttäjänä kantaa siitä, onko hallilla riittävästi varoja tilojensa ylläpitoon. Yhden pelin jouduimme tänä talvena katkaisemaan kahdesti kentän kuivaustaun ajaksi, sillä katosta vuoti siihen vettä. Vastaava huoli lienee sisäilmaongelmien kanssa kamppailevassa Raholan liikuntahallissakin.

Eivät asiat toki sen paremmin ole muuallakaan. Viime viikonloppuna Espoon Stars Areenalla pelatessamme naisten 1. divisioonan peliä, meidät laitettiin pukukoppiin, jossa oli vain yksi niin ruosteessa ja liassa oleva suihku, ettei kukaan sinne uskaltautunut, eikä kyse ei ollut naisten nirsoilusta.

Omat kokemukseni perustuvat salibandyhalleihin, mutta aihepiiri puhuttaa lajissa kuin lajissa. Miten varmistaa liikuntatilojen riittävä kunto?

Vannoutuneita lajin harrastajia tai Spiral-liigan kaltaista hyvän fiiliksen konseptia tilojen vanheneminen ei todennäköisesti nopeasti hetkauta, mutta uusien harrastajien kiinnostusta se voi vähentää. Lajit käyvät kovaa kilpailua harrastajista. Aikuisharrastajien kisan kärjessä on tämän hetken superlaji padel, jonka pelikenttiä ja pelihalleja on noussut viime aikoina kuin sieniä sateella. Ääneen ei voi olla pohtimatta, olisiko padelin suosiossa mitään tekoa sillä, että padelille juuri rakennetut liikuntapaikat ja pukuhuoneet ovat uusia ja siistejä.

Tiloista on tehty tyylikkäitä ja niiden sisustukseen on panostettu tai ulkokentillä näköalat ja sijainti ovat hienoja. Jos näitä vertaa kokemukseen siitä, ettei suihkuakaan voi kaikkialla pitää itsestäänselvyytenä pukuhuoneessa, niin kyllähän se varmasti jollakin aikavälillä näkyy. Kansanterveyden kannalta toivottavaa olisi, että kaikki tilat pysyisivät siinä kunnossa, että kynnys nousta sohvalta ei nouse ylitsepääsemättömäksi.

Kirjoittaja on Moron lukijakolumnisti.